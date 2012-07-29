اقدامات لازم برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام شد

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسات شورای کنترل و نظارت بر بازار استان بررسی های لازم، در خصوص مسائل روز بازار و ساماندهی بازار کالاها و خدمات در کرمانشاه انجام شده است.

وی افزود: جذب و توزیع نهاده های دامی در استان از جمله اهداف بررسی شده در جهت کاهش قیمت شیر و سایر فرآورده های لبنی و گوشت مرغ در استان است.

وی ادامه داد: از دیگر امور انجام شده کنترل کالاهای اساسی، نهاده های دامی، وضعیت مرغ و تخم مرغ و بررسی در خصوص میوه پایان سال 90 و سایر مسایل مرتبط با تنظیم بازاراستان بوده است که دراین راستا سازمان مبادرت به توزیع یارانه میوه بین مباشرین میوه 14 شهرستان، به ارزش ریالی 10 میلیارد و 990 میلیون و 423 هزار و 930 ریال کرده است.

اسماعیلی در خصوص وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری با توجه به اجرای احتمالی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، گفت: به منظور بهینه کردن وضعیت توزیع و ذخیره سازی، کار شناسایی عاملین توزیع که توانایی بهتری در توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج دارند، انجام شده است.