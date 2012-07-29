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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۱۳

اسماعیلی به مهر خبر داد:

اقدامات لازم برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام شد

اقدامات لازم برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: اقدامات لازم برای ذخیره سازی کالاهای اساسی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام شده است.

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسات شورای کنترل و نظارت بر بازار استان بررسی های لازم، در خصوص مسائل روز بازار و ساماندهی بازار کالاها و خدمات در کرمانشاه انجام شده است.

وی افزود: جذب و توزیع نهاده های دامی در استان از جمله اهداف بررسی شده در جهت کاهش قیمت شیر و سایر فرآورده های لبنی و گوشت مرغ در استان است.
 
وی ادامه داد: از دیگر امور انجام شده کنترل کالاهای اساسی، نهاده های دامی، وضعیت مرغ  و تخم مرغ و بررسی در خصوص میوه پایان سال 90 و سایر مسایل مرتبط با تنظیم بازاراستان بوده است که دراین راستا سازمان مبادرت به توزیع یارانه میوه بین مباشرین میوه 14 شهرستان، به ارزش ریالی 10 میلیارد و 990 میلیون و 423 هزار و 930  ریال کرده است.
 
اسماعیلی در خصوص وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری با توجه به اجرای احتمالی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، گفت: به منظور بهینه کردن وضعیت توزیع و ذخیره سازی، کار شناسایی عاملین توزیع که توانایی بهتری در توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج دارند، انجام شده است. 
کد مطلب 1659937

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