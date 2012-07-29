به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را مرضیه خسروی به فارسی برگردانده و چندی پیش نشر روزگار آن را به اداره کتاب سپرده بود.

رمان کتاب «صبح‌های جنین» که اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده به زیر چاپ رفته و طی روزهای آتی راهی بازار می‌شود.

نویسنده این کتاب، سوزان ابوالحوا نویسنده فلسطینی الاصلی آمریکایی است که در کتابش داستان زندگی و بزرگ شدن دختری به نام «امل» (به معنای امید و آرزو) را روایت می‌کند که در فقر و تنگدستی در اردوگاهی که حتی اساسی‌ترین حقوق انسانی در آنجا نادیده گرفته می‌شود، رشد می‌کند و همراه دوستش «هدی» موفق می‌شوند برای تحصیل همراه خانواده به خارج از کشور سفر کنند.

طرح روی جلد نسخه انگلیسی صبح‌های جنین

داستان این کتاب را می‌توان اولین کتاب انگلیسی زبانی برشمرد که بدون حاشیه به زندگی روزانه مردم فلسطین بعد از سال 1948 یعنی دوران بعد از اشغال می پردازد؛ گرچه شاید در مقایسه با دیگر داستان‌های مربوط به اشغال کشورهای دیگر از ثبات و امنیت فلسطین سهم ناچیزی داشته باشد.



رمان «صبح‌های جنین» اولین بار در سال 2006 در آمریکا منتشر شد و بعد از مدتی، چند مرتبه تجدید چاپ شده که آخرین بار مربوط به انتشارات بلومزبری می‌شود که در دوم فوریه سال جاری میلادی مجدداً آن را وارد بازار کتاب کرده است.