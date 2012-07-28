تغییرات گسترده محتوای صفحات موهنین به مقدسات درشبکه های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر حذف مطالب موهن، برخی مطالب با محتوای تقویت شعائر مذهبی و دینی بر روی صفحات مختلف این گروهها مشاهده میشود.
در عین حال یک کارشناس ارشد رسانههای اجتماعی با اشاره به فعالیتهای علیه دین در فضای مجازی، هتک حرمت مقدسات مسلمین را حرکتی سازمان یافته خوانده و گفت: جریانهای معلوم الحال با پشتیبانیهای خارجی با نشانه گرفتن باورها و اعتقادات مذهبی، سعی در جبران ورشکستگیهای خود در دیگر عرصهها و به خیال خام خود، انتقام جویی از نظام اسلامی دارند.
مصطفی دزفولی با بیان این مطلب افزود: به نظر میرسد اهداف و سیاستهای برخی شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک که پیش از این در ایام فتنه سال 88 به مأمنی برای فعالیتهای بیدغدغه مجرمین و معارضین نظام تبدیل شده بود، به خوبی برای مخاطبان این شبکهها آشکار شده و همین امر باعث افول فعالیت های آنها در ابعاد مختلف و همچنین کاهش فزاینده و غیرقابل تصور اقبال به این قبیل حرکات ناشایست برنامه ریزی شده و هدفمند آنها شده است.
وی خاطرنشان کرد: گام نخست در شناسایی و تبیین نحوه عملکرد و سیاست های این شبکهها با هماهنگی برخی دستگاه های فرهنگی و امنیتی برداشته شد که این تلاشها با استقبال کاربران و اقدامات خودجوش آنها ادامه یافت.
پیش از این منابع آگاه ضمن هشدار به خانوادهها و جوانان، اعلام کرده بودند در صورت ادامه فعالیت های معاندانه از سوی افراد موثر شناسایی شده، اقدام مقتضی به منظور برخورد قانونی و قضایی با گردانندگان اصلی این شبکهها صورت خواهد گرفت.
محتوای صفحات برخی گمراهان که در شبکه های اجتماعی به توهین به مقدسات پرداخته بودند به سرعت در حال تغییر است.
به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر حذف مطالب موهن، برخی مطالب با محتوای تقویت شعائر مذهبی و دینی بر روی صفحات مختلف این گروهها مشاهده میشود.
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