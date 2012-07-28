اخبار کوتاه ورزشی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، باحضور مسئولین، مدیران و ورزشکاران استان چهارمحال و بختیاری مراسم بدرقه سه ورزشکار راه یافته به المپیک لندن برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری در این مراسم گفت: با کسب سه سهمیه المپیک توسط ورزشکاران در استان توانستیم جایگاه بسیار خوبی را از نظر تعداد ورزشکاران المپیکی در کشور به دست آوریم به طوریکه الان نزدیک به هفت درصد از ورزشکاران اعزامی از این استان هستند.

محمود شمسی پور با اشاره به حضور محمد ارزنده، روح الله عسگری و سجاد مرادی از شهرستان بروجن، افزود: کسب این سهمیه نشان داد که چهارمحال و بختیاری سرزمین قهرمانان دوومیدانی ایران است و شهرستان بروجن را نیز میتوان به عنوان المپیکی ترین شهر جهان نام برد.

در آیین بدرقه مردان المپیکی چهارمحال وبختیاری که با حضور جمعی از ورزشکاران، خانواده های آنان و مسولان هیات های ورزشی استان برگزار شد از سجاد مرادی، محمد ارزنده، روح الله عسگری و نادر منوچهری مقدم تقدیر و مراسم بدرقه این ورزشکاران نیز پس از صرف افطاربرگزار شد.

تیم شهدای چلیچه صدرنشین مسابقات فوتبال ساحلی جام رمضان شد

مسابقات فوتبال ساحلی نوجوانان جام رمضان آینده سازان فوتبال ساحلی با صدر نشینی تیم شهدای چلیچه در گروه اول این رقابت ها به پایان رسید.



مسابقات فوتبال ساحلی نوجوانان جام رمضان آینده سازان فوتبال ساحلی از اول مرداد ماه در مجموعه ورزشی ساحلی سلمان یزد آغاز شد و هشت تیم شرکت کننده در دو گروه الف و ب با هم به رقابت پرداختند.



تیم شهدای چلیچه شهرکرد در دیدار سوم خود، همانند بازی قبل خود موج گناوه بوشهر را نیز شکست داد تا در این دوره از بازیها برای خود رکوردی برجای گذاشته باشد و با سه برد در صدر گروه قرار گیرد و بعنوان تیم اول گروه به دور بعد صعود نماید.

دعوت هندبالیست چهارمحالی به اردوی تیم ملی

جواد کاظمی بر اساس دعوتنامه فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور دعوت شد.



هشتمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان کشوربه مدت یک هفته در استان قزوین برگزار می شود و تنها نماینده استان در این اردو شرکت می کند.



در این اردو که در شهر مینو دشت برگزار می شود 18 هندبالیست از سراسر کشور به تمرین زیر نظر مربیان تیم ملی هندبال نوجوانان می پردازند.

لازمه پیشرفت در داوری آشنـایی با اطلاعات روز ورزش است

داور بین المللی در چهارمحال و بختیاری گفت: داوران استان چهارمحال و بختیاری برای پیشرفت و ارتقاء سطح داوری باید با آخرین اطلاعات و قوانین تخصصی رشته های مختلف ورزشی آشنا باشند.



عباس حبیب پور با اشاره به پیشرفت روز افزون و تغییرات داوری در تمامی رشته های ورزشی، افزود: داوران در کنار آزمون های عملی و حضور در دوره های مختلف باید بصورت علمی وارد مباحث مربوط به داوری شده و اطلاعات به روز رشته های ورزشی را در اختیار داشته باشند.



تنها دارنده مـدرک درجه A جهـانی رشته ووشـو در استان گفت: بر اساس دوره ها ی برگزار شـده از طرف فدراسیون جهانی ووشو، در حال حاضر در کشور تنها 12 داور مدرک A جهانی را در اختیـار دارند.



حبیب پور سطح داوران استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: ورزش استان جایگاه خوبی در سطح کشور دارد و داوران استان نیز در حال حاضر جزء داوران کشوری در رشته های ورزشی هستند و باید علاوه بر برنامه ریزی و تلاش در زمینه ارتقـاء سطح داوران استان ، نسبت به پرورش استعـداد های جوان نیز اقــدام کرد.

آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرکرد

مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 16 تیم در شهرکرد آغاز شد.



مراسم افتتاحیه این رقابت ها در سالن تختی شهرستان شهرکرد با رقابت شش تیم شرکت کننده در مسابقات برگزارشد که در اولین دیدار تیم پارساپخش چالشتر و مصالح ساختمانی غلامی به تساوی دو بر دو رسیدند.



در ادامه این رقابت ها تیم تاکسی آذرسیر فرودگاه سه بر دو از سد ماهان گذشت و ایمن ابزار سعید نیز با نتیجه سه بردو مقاومت بسیج سورشجان را مغلوب کرد.