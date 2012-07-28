معرفی تیم معاونان مرسی و اولین کابینه پس از انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرسی رئیس جمهور مصر هفته گذشته هشام قندیل وزیر آبیاری کابینه عصام شرف در سال 2011 را به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید مصر معرفی کرد.

در حال حاضر رایزنی ها برای انتخاب وزیران کابینه در حال انجام است و انتظار می رود اوایل هفته جاری هشام قندیل اعضای کابینه خود را اعلام کند.

قرار بود معرفی کابینه امروز انجام شود، اما هشام قندیل روز گذشته در بیانیه ای با اشاره به تاخیر در اعلام کابینه، به زمان آن اشاره ای نکرد.

در حالی که این رایزنی ها ادامه دارد برخی رسانه ها مطالبی را درباره کابینه جدید مصر منتشر کرده اند. النشره در این رابطه اعلام کرد که حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین و حزب سلفی النور بیشترین شانس حضور حداکثری در دولت جدید مصر را دارند.

گفته می شود این احزاب بیش از یک سوم کابینه را در اختیار خواهند داشت و این پستها شامل وزارتخانه هایی همچون ارتباطات، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی است. همچنین بیش از یک سوم کابینه را نیز شخصیتهای مستقل تشکیل خواهند داد.

در همین راستا هشام قندیل اظهار داشت که در تشکیل دولت جدید 2 عنصر مهم یعنی توازن بین تمام گروه های سیاسی و توانمندی و کفایت را مد نظر قرار داده است.

پیش از این نیز برخی منابع نزدیک به هشام قندیل اعلام کرده بودند "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی مصر در سمت خود به عنوان وزیر دفاع این کشور ابقاء خواهد شد.

بنا بر اعلام این منابع، "خیرت الشاطر" یکی از رهبران اخوان المسلمین نیز معاون نخست وزیر خواهد شد. از سوی دیگر بنا بر اعلام الجزیره، منابع آگاه مصری اعلام کردند که محمد مرسی تیم ریاست جمهوری این کشور را انتخاب کرد.

گفته می شود "محمد سلیم العوا" نامزد سابق ریاست جمهوری، "پاکینام الشرقاوی" استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره، "سمیر مرقص" اندیشمند سیاسی قبطی و "وائل خلیل" فعال چپگرا تیم مشاوران محمد مرسی را تشکیل می دهند.