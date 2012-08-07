به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین ماههای سال گذشته شاهد افتتاح فاز نخست انتقال آب شیرین از سرشاخههای دز به قم با حضور رئیس جمهور بودیم که هنوز چند ماه از اینکه مردم قم طعم آب شیرین را تجربه کردند نگذشته بود که مسئولان با آغاز فصل تابستان به دلیل بالا رفتن سرانه مصرف و کمبود آب شرب، مجبور به استفاده از آب چاهها به منظور جبران آن شدند.
آذر ماه سال گذشته بود که مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب استان، از مردم قم خواست تا دستگاههای آب شیرین کن خود را جمع و از آب شرب شهری استفاده کنند، چرا که مدعی بود آب قم از نظر کیفیت و بهداشتی بودن مورد تایید استاندارد ملی ایران قرار گرفته است.
امروز در نقاط مختلف دنیا به دلیل کمبود منابع آب شرب آشامیدنی از تصفیه کنها برای تبدیل آب شور به آب شیرین استفاده میکنند و در حال حاضر، روزانه بیش از هزاران دستگاه تصفیه کن کوچک و بزرگ در دنیا مشغول به کار هستند.
رضا انصاری طاری در همان زمان در خصوص افت کیفیت آب قم عنوان کرده بود که به دلیل اینکه املاح زیادی در لولههای انتقال آب و شبکه آبرسانی استان وجود داشت، چند ماهی زمان نیاز است تا شیرینی آب قم محسوس شود.
هم اکنون نیمی از آب قم از چاهها تامین میشود
البته لازم به ذکر است که در آن ایام 90 درصد آب قم از سرشاخههای دز و 10 درصد باقی مانده از آب چاهها تامین میشد که امروز50 درصد آب شرب قم از سرشاخههای دز و 50 درصد دیگر نیز از آب چاههای علی آباد و بستر رودخانه قم تامین میشود.
اما واقعیت آن است که مردم قم در طی یکسال بعد از افتتاح فاز اول انتقال آب به قم نه تنها دستگاههای آب شیرین کن خود را جمع نکردند، بلکه برای تهیه آب شرب خود همانند سابق به ایستگاههای آب شیرین کن که در محلات و مبادی اصلی شهر مستقر است، مراجعه میکنند.
در اواخر فصل بهار یا ابتدای تابستان گرما در قم بسیار آزار دهنده میشود و تقریبا بالای 90 درصد مردم قم از کولر آبی برای خنک کردن منازل خود استفاده میکنند، چرا که کولرهای آبی قابلیت خوبی برای انتقال هوای مرطوب و خنک دارند و در ضمن استفاده از آن برای مصرف کنندگان از جنبه مصرف انرژی بهینهتر است.
میزان استهلاک کولرهای آبی در استان قم بسیار بالا است
بیشتر مردم قم در این ایام کولرهای آبی خود را سرویس مجدد میکنند، چرا که املاح موجود در آب قم و همچنین شوری بیش از اندازه آن، موجب رسوب نمک شده و همین امر باعث مسدود شدن دریچههای کولر و در نتیجه باعث کاهش کارآیی و راندمان کولر خواهد شد.
این ته نشین شدن املاح و نمک در کولرهای آبی به گونهای است که، میزان استهلاک کولرهای آبی در استان قم را بسیار بالا میبرد و به گفته شهروندان قمی در پایان تابستان به سختی میتوان دریچههای کولر را باز کرد و پوشالها نیز، آغشته به نمک و انواع رسوبات میشود.
حال اگر بخواهیم هزینههای سرویس کولر در قم را محاسبه کنیم، بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 90 انجام شده، استان قم بیش از یک میلیون و 60 هزار نفر جمعیت دارد که تعداد خانوارها در این استان، بالغ بر 319 هزار خانوار است.
سه میلیارد تومان در سال، هزینه سرویس کولرهای آبی قم
در این صورت اگر بگوییم که تنها 90 درصد مردم قم از کولر آبی برای خنک کردن منازل خود در تابستان استفاده میکنند، باید عنوان کرد که در قم بیش از 300 هزار کولر در پشت بام منازل موجود است و بر همین اساس اگر هزینه سرویس هر کولر را تنها به دلیل تبعات ناشی از بیکیفیتی آب قم محاسبه کنیم هزینه سرویس هر کولر چیزی در حدود 10 هزار تومان خواهد بود که با یک حساب سر انگشتی خواهیم دید که سالانه مردم قم بیش از سه میلیارد تومان برای سرویس کولرهای آبی خود هزینه پرداخت میکنند.
البته تعمیرکنندگان کولرهای آبی میگویند، سایر قطعات مختلف کولر همانند موتور، شناور، پوشال و پمپ آب کولر هم میتواند به دلیل بیکیفیتی و رسوب آب قم، در معرض آسیب قرار گیرند و در این صورت با محاسبه تعمیر و تعویض قطعات کولر این رقم فراتر از این رقم میشود.
رسوبات در کولرهای آبی، موجب ایجاد بیماریهای ریوی و تنفسی خواهد شد از طرفی مسئولان حوزه بهداشت استان قم نیز معتقدند رسوب نمک و املاح زیاد در کولرهای آبی قمیها و پخش شدن آن در فضا، موجب ایجاد بیماریهای ریوی و تنفسی خواهد شد که شاید به همین دلایل عنوان شده، بتوان گفت کولرهای آبی بهترین شاهدان و گواهان برای بیکیفیت بودن آب قم هستند.
امروز همه مردم شهرهای مختلف کشور میدانند که آب قم از کیفیت خوبی برخوردار نیست، چرا که بسیاری از آنها وقتی برای زیارت در ایام مختلف سال وارد قم میشوند و مقداری از آب حرم مطهر حضرت معصومه(س) یا مسجد مقدس جمکران را میچشند به هیچ عنوان نمیتوانند طعم و مزه آب شرب قم را تحمل کنند هر چند که شاید برای اهالی قم نوشیدن این آب عادی شده است.
آسیب پذیری 30 درصدی شبکه انتقال در اثر بیکیفیتی آب
از طرف دیگر بنا به گفته مسئولان آبفای استان بخشی از فرسودگی شبکه انتقال آب و لولهها به دلیل همین بیکیفیتی آب قم است که این فرسودگیهای ناشی از رسوب املاح و تاثیر آب بر روی شبکه انتقال، چیزی در حدود 30 درصد است.
در این میان سایر وسایل شهوندان قمی نیز در معرض آسیب است که میتوان به فرسودگی آبگرمکنها و همچنین صدماتی که به ماشینهای لباسشویی وارد میشود اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر EC آب شرب قم در مناطق مختلف متفاوت است افزود: میزان EC یا هدایت الکتریکی آب در شهر قم چیزی در حدود 2800 میکروزیمنس است.
سه هزار و 900 لیتر در ثانیه، مصرف آب شهر قم
عبدالحمید توکلی بینا، در خصوص مصرف آب در قم با بیان اینکه هم اکنون سه هزار و 900 لیتر در ثانیه مصرف این روزهای آب شهر قم است، افزود: 50 درصد از این آب از سرشاخههای دز تامین میشود و مابقی نیز از 70 حلقه چاههایی که در بستر رودخانه قم و در دشت علی آباد قرار دارد، تامین میشود.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح انتقال آب از سرشاخهها دز به قم اظهار داشت: این پروژه برای افق 1420 طرح ریزی شده، اما اگر همین رشد مصرف ادامه داشته باشد تنها تا 30 سال آینده و تا افق 1410 میتوان از آب سرشاخههای دز استفاده کرد و بعد از آن باید به فکر منابع آبی جدید باشیم که تاکنون در اطراف قم چیزی پیدا نشده است.
1391، سال آخر استفاده قمیها از دستگاههای آب شیرین کن
مدیرعامل شرکت آبفای قم با بیان اینکه امروز هزار و 300 میلیارد تومان برای تامین آب استان قم هزینه میشود، افزود: در راستای اجرای طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به قم 54 کیلومتر تونل در دل کوه و اعماق زمین و به قطر پنج متر حفر شده که امروز تنها 250 متر از آن باقی مانده است که تا شهریورماه حفر تونل به اتمام میرسد.
توکلی بینا وعده داد: امیدواریم با اتمام ساخت دو تصفیه خانه بزرگ و همچنین آب گیری سد 200 هزار متر مکعبی کوچری، در بهار 92 آب شیرین و گوارا به قم برسد.
حال مردم قم باید منتظر باشند تا بهاری دیگر از راه برسد، تا شاید سال 91 آخرین سال استفاده آنها از دستگاههای آب شیرین کن باشد و مجبور نباشند برای سلامتی خود و همچنین سرویس کولرشان میلیاردها تومان هزینه کنند.
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مهدی بخشی سورکی
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