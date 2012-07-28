کشاورزی را محور توسعه استان قزوین قرار می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز شنبه در نشست مشترک با نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: سند آمایش استان تدوین به عنوان نقشه راه آماده شده و سند اشتغال استان نیز در مراحل تدوین پاپانی است.



وی افزود: نقشه راه توسعه استان نیز در چهار محور کشاورزی، گردشگری، صنعت و آموزش عالی ترسیم شده است.



استاندار قزوین گفت: بدون برنامه ریزی و نقشه راه در استان هیچ حرکت توسعه ای را آغاز نخواهیم کرد و با مروز برنامه های سه سال گذشته 100 تا 150 اولویت مهم استان به عنوان نقشه راه تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.



استاندار قزوین با اشاره به اینکه پس از پایان هرسال ارزیابی دستگاههای اجرایی استان بر مبنای اولویت ها انجام می شود تصریح کرد: این کار حرکت توسعه استان را هدفمند و بر اساس برنامه مشخص کرده است.



وی بیان کرد: قزوین در چند سال آینده به یکی از استان های توسعه یافته کشور تبدیل خواهد شد.



زیرساخت های روستایی در اولویت قرار دارد



استاندار قزوین گفت: توسعه زیرساخت های روستایی استان به عنوان یکی از اولویت های اصلی استان مورد توجه و تاکید جدی مدیریت ارشد استان قرار دارد.



این مسئول یادآورشد: قزوین تنها استان کشور است که سرانه برخی از شاخص های روستایی آن از میانگین شهری بیشتر است.



عجم با اشاره به توسعه زیرساخت های استان در بخش ورزش اظهارداشت: در استان قزوین میانگین سرانه فضای ورزشی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است که این امر بیانگر توجه ویژه مسئولان به مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی است.



وی گفت: این فعالیتها موجب بقا و ثبات جمعیت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به مناطق شهری خواهد شد.



استقرار بانک اطلاعات مهندسی استان



عجم در ادامه به استقرار بانک اطلاعات مهندسی استان قزوین اشاره کرد و افزود: استان قزوین به عنوان نخستین استان کشور اقدام به ایجاد بانک اطلاعات مهندسی کرده که در آن تمامی آمار و اطلاعات به صورت مهندسی جمع آوری خواهد شد تا تصمیم گیری ها به درستی و برنامه محور صورت گیرد.



استاندار قزوین گفت: هر چند ممکن است در برخی از آمار و اطلاعات این بانک به دلیل نوپا بودن نواقصی وجود داشته باشد که در برابر مشکلات فقدان اطلاعات سالهای گذشته این میزان بسیار ناچیز است.



استاندار قزوین با بیان اینکه یکی از اهداف مدیریت ارشد استان تعامل سازنده با منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی است گفت: در تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خود را پیشگام می دانیم.



وی با بیان اینکه در تصمیم گیری ها، مدیریت استان و هدایت آن به سمت توسعه یافتگی از تمامی ظرفیت های استان بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده می شود اظهارداشت: تا زمانی که زبان مشترکی بین مسئولان و نمایندگان استان ایجاد نشود نمی توان مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه استان را مرتفع کرد.



عجم افزود: توسعه استان در سایه تعامل و وحدت پیش می رود و ما در جایگاه دولت کارها و مسائل استان را به جلو خواهیم برد و حمایت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری موجب می شود تا اهداف توسعه استان با سرعت بیشتری پیگیری و محقق شود.



کشاورزی، محور اصلی توسعه استان



وی در ادامه توسعه بخش کشاورزی از محورهای اصلی توسعه استان دانست و گفت: در این حوزه طی سال های اخیر اقدامات مهم و تاثیرگذاری صورت گرفته است که تداوم خواهد یافت.



عجم با بیان اهمیت مکانیزه کردن کشاورزی و آب رسانی به این بخش اظهارداشت: در مکانیزه کردن آب رسانی به بخش کشاورزی از میانگین کشوری جلوتر هستیم و هم اکنون بیش از 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز علاوه بر اراضی قبلی به صورت مکانیزه آبیاری می شود.



وی از ساماندهی باغات انگور و داربستی کردن آنها در استان بویژه در شهرستان تاکستان هم خبر داد و تصریح کرد: این اقدام مهم باعث شده ضمن افزایش برداشت انگور از باغت تا 75 تن در هکتار، میزان اشتغال این بخش نیز افزایش چشمگیری پیدا کند.



عجم به پیگیری استقرار صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در کنار توسعه این بخش اشاره کرد و افزود: با تامین و تخصیص تسهیلات مورد نیاز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان توسعه بیشتری خواهد یافت.



این مسئول نقش استان قزوین را در تامین مایحتاج کشور بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: استان قزوین بخش مهمی از فرآورده های دامی کشور، شیر، تخم مرغ، مرغ و محصولات باغی و زراعی کشور را تامین می کند که از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است.



آغاز مطالعات خط آهن قزوین، بوئین زهرا،‌ قم



استاندار قزوین در ادامه این نشست به پیگیری اجرای طرح خط آهن قزوین، بوئین زهرا به قم به عنوان کریدور شمال به جنوب کشور خبر داد و گفت: مطالعات این طرح عظیم ملی به زودی آغاز می شود.



وی ادامه داد: با احداث این خط آهن، شمال کشور به جنوب کشور از طریق استان قزوین متصل شده و حمل نقل با سرعت بیشتری صورت می گیرد.



استاندار قزوین در ادامه با اشاره به احداث محورهای چهار بانده در این استان خاطرنشان کرد: با احداث 60 کیلومتر راه در حوزه دو شهرستان بوئین زهرا و تاکستان تمامی محورهای اصلی استان به اتوبان تبدیل خواهد شد.



افزایش 14 درصدی مشارکت مردم استان در انتخابات مجلس



وی در خصوص برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال گذشته هم مطالبی بیان کرد و گفت: در این دوره از انتخابات، استان قزوین هم از لحاظ سلامت و هم میزان مشارکت، عملکرد بسیار خوبی را داشت.



عجم تصریح کرد: میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 14 درصد افزایش داشته است که اتفاق مبارک و قابل توجهی است.



وی افزود: از نظر سلامت انتخابات نیز در این دوره کمترین میزان تخلف و شکایات را شاهد بودیم که به لطف خدا شورای نگهبان انتخابات استان قزوین را در کمال صحت و سلامت مورد تائید قرار داد.

آیت الله باریک بین: اتحاد مسئولان بیشتر شود



در ادامه این جلسه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین نیز خواستار اتحاد و همدلی مسئولان استان در جهت رفع مشکلات و موانع اقتصادی مردم شد.



آیت الله هادی باریک بین افزود: به لطف الهی، استان قزون از مسئولان دلسوز و خوبی بهره مند است که این امر برای استان بسیار مفید است.



وی تصریح کرد: همدلی و اتحاد میان مسئولان باعث می شود کارها به خوبی انجام شود و مردم با مشکلات کمتری روبرو شوند.

همچنین در این جلسه آیت الله اسلامی نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری برگزاری چنین جلساتی را بسیار مفید و موثر دانست و گفت: مردم هم از ما چنین اتحاد و همدلی را انتظار دارند و این وحدت سرعت اجرای طرحها را بیشتر می کند.



آیت الله اسلامی افزود: برگزاری نشست های هم اندیشی مسئولان در جهت رفع موانع و مشکلات مردم یکی از مطالبات به حق مردم است.