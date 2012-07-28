مدیران باید پاسخگوی پروژه های نیمه تمام حوزه خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای بودجه استان، افزود: پروژه زورخانه در مجموعه ورزشی انقلاب یکی از پروژه های مهم استانی بود که سه سال پیش کلنگ زنی شده و تا کنون در راستای احداث آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در جهت عملیاتی شدن مرکز فرهنگی جوانان با وجود اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار هیچ اقدامی صورت نگرفته است ادامه داد: پروژه های کنگ زنی شده نسبت به طرح های نیمه تمام استان در اولویت قرار دارد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه از این به بعد در روند اتمام پروژه ها مدیران باید پیش بینی کار در یخبندان را بکنند افزود: امسال در روند اجرای هیچ پروژه ای بهانه یخبندان و هر بهانه دیگری قابل قبول نیست چرا که همه طرح ها باید تا آخر امسال تحویل داده شود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه احداث هفت فرهنگسرا در هفت شهرستان استان زنجان نیز از دیگر مصوبات استان در سال گذشته بود افزود: در اجرای برخی از پروژه های به قدری غفلت شده که در کل آن طرح فراموش شده است.

رئوفی نژاد همه مدیران باید از فرصت طلایی باقی مانده دولت دهم در اجرا و تکمیل پروژه ها به نحو احسن استفاده کنند.

استاندار زنجان از برگزاری نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در استان زنجان خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف اراه دستاوردهای دولت در 7 سال گذشته و همچنین دستاوردهای دولت در 27 سال قبل از دولت دهم برگزار می شود.

رئوفی نژاد یادآور شد: این نمایشگاه در هفته دولت (2 تا 10 شهریور) سال جاری در زنجان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: مدیران باید آمار و گزارش های دقیقی از پروژه های نهایی شده را به دقت و سرعت در راستای ارائه در نمایشگاه تهیه کنند.

رئوفی نژاد در ادامه به هدفگذ اری بودجه سال 91 اشاره کرد و گفت: بودجه استان در سال جاری در همه بخش ها 238 میلیارد تومان است و مدیران باید در جذب اعتبارات ملی، ملی استانی و اعتبارات متمرکز نهایت تلاش خود را بکنند.