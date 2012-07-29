همشهری ماه «سریال تغییر در ساختمان فاطمی» را کلید زد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره 99 ماهنامه همشهری ماه با پرونده ویژه‌ای درباره دلایل پنهان برکناری استانداران با عنوان «سریال تغییر در ساختمان فاطمی» منتشر شد.

این پرونده در گزارشی با عنوان «دو گزارش با یک قلم از قم» به بررسی علت تغییر اولین استاندار روحانی ایران پرداخته است و در ادامه آن را با گفتاری از احمد امیرآبادی فراهانی در این زمینه همراه کرده است.

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس نیز دیگر ناراضی تغییرات مدیریتی در دولت است که در گفتگوی کوتاهی با همشهری ماه این تغییرات را به نفع مردم ندانسته است.

اینترنت به سبک ملی نیز عنوان گزارشی است درباره شبکه ملی اطلاعات ایران که با گفتگو با علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم وصنعت ایران با عنوان «اینترنت ملی غلط است» و نظرات داوود زارعیان مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران همراه شده است.

«چرا عدالت گم و پیدا شد» عنوان پرونده‌ای درباره مواضع اقتصادی و اجتماعی جنبش دانشجویی در ایران است که با اظهار نظرهایی از نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های کشورهمراه شده است.

بخش سیاست ماه این ماهنامه اما در پرونده‌ای با عنوان «چرا دانستن آینده سیاسی احمدی‌نژاد جالب است» گزارشی است درباره همه احتمالات برای ادامه حیات سیاسی رئیس دولت نهم و دهم پس از خردادماه سال 92 که با یادداشتی با عنوان «همه گزینه‌های یک رئیس جمهور» درباره گزینه‌های کاری احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری همراه شده است.

محسن رنانی، نویسنده کتاب چرخه‌های افول اخلاق اقتصادی نیز در این شماره در یادداشتی با عنوان «خوابم می‌آد» به بررسی ساختارهای یک اقتصاد شکست خورده و ورشکسته می‌پردازد.

«چه کسی شورش را در آورد» عنوان پرونده ورزشی این شماره از همشهری ماه با موضوع بررسی منشور اخلاقی از منظر حقوقی و اجرایی است که با گفتگویی با حجت‌الاسلام علیپور درباره منشور اخلاقی فوتبال و امیر حاج رضایی همراه شده است.

«شوکران 1391» نیز عنوان گزارشی است از شیوع مصادیق خیانت‌های خانوادگی در ایران که در این شماره از این ماهنامه منتشر شده است.

اما بخش فرهنگی این ماهنامه به موضوع اقتصاد سینما در دو فصل نخستین سال جاری اشاره کرده است و گزارشی از وضعیت اکران‌های سینمایی را به همراه گفتارهایی از امیرحسین علم‌الهدی، محمدرضا عباسیان، غلامرضا موسوی، رضا سعیدی پور و جمال شورجه منتشر کرده است.

همشهری ماه در 16 صفحه و با قیمت 3 هزار تومان با سردبیری سیدمجید کمالی منتشر شده است.