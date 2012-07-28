ورود بله قربان گویان به باشگاه مس کرمان/حرفه ای ها باز می مانند

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق در رابطه با مشکلات مس کرمان در فصل پیش روی بازی ها گفت: در فصل نقل و انتقالات به جای تفکر برای بستن یک تیم قوی بیشتر با احساسات مردم بازی شد.

وی ادامه داد: اگر به جای مطرح کردن نام های سرشناس در رسانه ها و مطرح کردن موضوعاتی مثل کمیته پرواز آسیایی که فقط باعث افزایش توقعات مردم و زیر فشار قرار دادن باشگاه شد، به صورت منطقی وارد بازر انتقالات می شدیم امروز تیم حواشی کمتری داشت.

کارشناسی فوتبال کرمان ابراز داشت: باشگاه مس از نظر بودجه وضعیت کاملا مطلوبی دارد و جزو تیم های ثروتمند محسوب می شود اما در نقل و انتقالات امروز فوتبال فقط پول حرف اول را نمی زند بلکه شگردهای مدیریتی برای جذب بازیکن نقش مهمتری را بازی می کند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه در نقل و انتقالات بیشتر از آنکه ما این توانایی را از مدیران مس ببینیم شاهد مصاحبه هایی بودیم که باشگاه را بیشتر زیر فشار قرار می داد.

محمدی با بیان اینکه در سال های اخیر مس همواره نسبت به تیم فصل قبل خود ضعیف تر می شود گفت: ما در فصل قبل دو بازیکن تیم ملی خود یعنی سیفی و دهنوی را از دست دادیم و همچنین به جای کلاه کج، یوسفی هم نتوانستیم نفرات خوبی جذب کنیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه روند ضعیف تر شدن تیم نسبت به فصل قبل چند سالی است که در مس تکرار می شود افزود: شما به لیست بازیکنانی که در سال های اخیر از مس جدا شدند مثل آشوبی، ادینهو، صادقی، قربانی، رحمتی و دیگر بازیکنان نگاه کنید می بینید که ما نه تنها در جهت تقویت تیم مس گام برنمی داریم که حتی دست به سرمایه سوزی هم می زنیم تا جایی که نفراتی که سرمایه مس محسوب می شوند و قصد دارند در تیم بمانند مثل سیفی و دهنوی را به راحتی کنار می گذاریم.

این کارشناس فوتبال در رابطه با علت این نقص در تیم مس کرمان تصریح کرد: متاسفانه تصمیم گیری ها در باشگاه مس قائم به فرد شده است و ما تنها روی نظر یک نفر که یا سرمربی است و یا مدیر تیم بازیکنان را انتخاب می کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که به هر شکل تغییر در هر باشگاه به خصوص روی نیمکت اجتناب ناپذیر است و راه بهتر این است که با یک مدیریت جمعی بازیکنانی انتخاب شوند که اگر مربی دیگری نیز به تیم آمد بتواند با تفکرات خود با آن ها کار کند و این یک مدیریت مطلوب در انتقالات را می طلبد که متاسفانه در باشگاه مس وجود نداشته است.

هوادارن مس کرمان؛ نجیب ترین ها در ایران

مربی سابق مس در رابطه با صحبت های قاسم پور مبنی بر ایجاد حاشیه برای وی در مس ابراز داشت: ما باید به مردمی که به تیم مس عشق می ورزند احترام بگذاریم.

وی گفت: به نظر من خیلی بهتر بود که با هواداران از روز اول برخورد بهتری می شد، اینکه ما پس از هر اتفاقی توپ را به زمین آن ها بیاندازیم، به نظر من برخورد حرفه ای نیست و چه بهتر بود کادر فنی پس از این نتایج با صحبت هایش درصدد آرام کردن هواداران بربیاید نه اینکه بر عصبانیت آن ها اضافه کند.

محمدی تصریح کرد: من همراه با 10 مربی بزرگ و سرشناس ایران در مس کار کردم و همه آن ها همین امروز نیز معتقدند که جو کرمان یکی از آرام ترین و بهترین محیط هایی بوده است که در آن کار کرده اند.

وی افزود: آن ها هم اینک نیز به این مسئله اعتقاد دارند و من فکر می کنم اگر محیط برای افراد در کرمان چندان مطلوب برای کار نمی شود بیشتر به خاطر اقدامات خود همان افراد است.

محمدی در همین زمینه ادامه داد: افرادی مثل قلعه نویی، رحمتی، ادینهو، لوکا بوناچیچ همگی از این شهر و همین محیط اعاده حیثیت کردند و در حالیکه به عنوان یک ناکام به کرمان آمده بودند با کمک هواداران خود را مجددا مطرح کردند.

وی اظهار داشت: مردم کرمان و هواداران مس نجیب ترین ها در ایران هستند و نمی دانم بر چه مبنایی آن ها را حاشیه ساز می دانند.

مربی مس کرمان در رابطه با تشویق پرویز مظلومی در ورزشگاه باهنر در جریان بازی با نفت نیز گفت: به هر شکل این مربی خاطرات بسیار خوبی در کرمان داشته است و طبیعی است هواداران مس هر زمان زیر فشار قرار بگیرند نام های این چنینی را فریاد می زنند.

محمدی بیان داشت: شما ببنیند هنوز ادینهو را در ورزشگاه تشویق می کنند و یا در همین بازی سیفی را تشویق کردند، بنده گمان می کنم باجی که این افراد به هواداران داده اند همان خاطرات خوبی است که در مس به جا گذاشته اند.

محمدی در رابطه با مشکلات فنی مس در دو بازی اخیر مس کرمان گفت: متاسفانه تیم نتوانسته است به هماهنگی بالایی دست پیدا کند و تیم در هر سه خط زمین مشکل دارد و حتی پس از ده نفره شدن نفت نیز برنامه ای برای باز کردن دروازه حریف ندیدم.

وی با بیان اینکه زمانیکه مس کرمان میزبان بازی است نیازی به حضور دو هافبک دفاعی نداریم و نیاز بود بازیکن دیگری استفاده شود افزود: ضمن اینکه نقاط ضعف نفت که همان سمت راست خط دفاعی این تیم بود را شناسایی نکردیم تا از همان منطقه به آن ها ضربه بزنیم.

این کارشناس فوتبال در پایان صحبت های خود در رابطه با برون رفت مس از بحران پیش آمده گفت: فکر می کنم بهتر است در این شرایط افرادی همانند سعدمحمدی به مسائل باشگاه ورود پیدا کنند و با توجه به شناختی که از وی دارم گمان می کنم بتواند آرامش را به تیم تزریق کند.

وی یادآور شد: با این حال مشکل باشگاه مس این است که افراد کار بلد برای ورود به آن ناکام می مانند و معمولا اشخاصی در آن صاحب موقعیت می شوند که فقط بله قربان گو باشند! ما در کرمان افراد کار بلد و تصمیم گیر زیاد داریم ولی متاسفانه کار باید دست کسانی بیافتد که فقط ناظر و تائید کننده نظرات بالادستی ها و دیگران باشند!