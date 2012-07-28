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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

در قصر شیرین؛

کارگاه های آموزش ساخت ربات و تولید محصولات کشاورزی افتتاح شد

کارگاه های آموزش ساخت ربات و تولید محصولات کشاورزی افتتاح شد

قصر شیرین - خبرگزاری مهر: دو کارگاه آموزشی با محوریت ساخت ربات و تولید محصولات کشاورزی در شهرستان قصرشیرین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه دو کارگاه آموزشی با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان قصرشیرین برگزار شد.

فرماندار قصرشیرین دراین مراسم گفت: دراین کارگاه ها طرح های آموزشی، شامل آموزش کاشت زعفران، توت فرنگی، پرورش آلوئه ورا، زنبور عسل و یک کارگاه ربات مسیریاب است .

حسین پروین افزود: این کارگاه آموزشی برای اولین بار در شهرستان قصرشیرین جهت آموزش شهروندان و شهرهای همجوار برگزار فعلاً تعداد 40 نفر مشغول آموزش هستند.

وی افزود: آموزش ها در این کارگاه به صورت تئوری و عملی است که  برای کارآموزان روستایی به صورت رایگان آموزش داده می شود.
 
وی اضافه کرد: در مرکز فنی و حرفه ای پنج کارگاه آموزشی جهت آقایان و چهار کارگاه آموزشی جهت بانوان آموزش داده می شود و کارآموزان شبانه روز از امکانات رفاهی غذا و سلف سرویس به صورت رایگان برخوردارند .
 
وی در پایان گفت: در بخش کشاورزی، مرکز آمادگی آموزش تئوری برای بانوان در روستاهای همجوار با همکاری جهاد کشاورزی را دارد.
کد مطلب 1659981

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