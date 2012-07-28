به گزارش خبرگزاری مهر، الهه سوری با بیان اینکه منظور از شیمی درمانی، درمان بیماری از طریق به کار بردن داروهای گوناگون است، گفت: شیمی درمانی در معنای خاص آن به درمان دارویی تومورهای گوناگون اطلاق می‌شود.

وی اظهار داشت: استفاده از داروهای ضد سرطان یا شیمی درمانی یکی از چند راه درمان این گونه تومورها است و می‌توان آن را با روش‌های دیگری مثل جراحی و پرتو درمانی همراه کرد.

کارشناس دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: شیمی درمانی در معالجه تومورها بسیار موثر است و امروزه با کشف داروهای جدید ضد تومور این تأثیر رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه پس از تحمل عوارض جانبی شیمی درمانی به مرور زمان این عوارض کاسته خواهد شد، گفت: ریزش مو و احساس خستگی در هفته های اول دوره درمان آغاز می‌شود و تا پایان دوره ادامه دارد.

سوری افزود:علائمی مانند تهوع و استفراغ چند ساعت پس از تزریق شروع می‌شود و حداکثر تا 48 ساعت بعد ادامه پیدا می‌کند و بیشتر این علائم پس از قطع دارو، ‌کم کم از بین خواهد رفت.

وی اضافه کرد: تغذیه درست و مناسب بهترین فرصت را برای بدن فراهم می‌کند تا با بیماری دست و پنجه نرم کند و افزایش قدرت بدنی بیمار تحمل عوارض جانبی را افزایش می‌دهد.

کارشناس دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان عنوان کرد: تغذیه درست و مناسب یعنی انتخاب غذاهای گوناگون که ویتامین‌ها، مواد معدنی و پروتئینی و مواد لازم دیگر را به بدن برساند و کالری کافی برای حفظ انرژی و وزن بدن را داشته باشد.

سوری تاکید کرد: پروتئین کافی برای بازسازی سلول‌های طبیعی پوست، مو و سایر اندام‌های آسیب دیده در شیمی درمانی لازم است.

وی عنوان کرد: افزایش زمینه ابتلا به عفونت، ناراحتی دهان و گلو، یبوست، اسهال ، تهوع و استفراغ نیز از دیگر علائم شیمی درمانی است که در برخی افراد بروز می‌کند و بیماران با مشورت با پزشک معالج می‌توانند با رعایت نکاتی این علائم را کاهش دهند.