آموزشهای فنی و حرفه ای به روستاهای آزادشهر رسید

حسین طلب در حاشیه ستاد اشتغال شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه این آموزشها رسیده تا کسانیکه قادر نیستند به شهر بروند از این آموزشها بهره مند شوند .

وی اظهار داشت: اکنون در روستاهای وطن، سوسرا، وامنان، قورچای، مرزان و ... در رشته های مختلف فنی و حرفه ای آموزش داده می شود.

وی عنوان کرد: از دیگر کارهای ما آموزش در پادگانهاست که در پادگان نوده، شیرآباد و سپاه آزادشهر این آموزشها در حال اجراست.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آزادشهر گفت: برق، پرورش قارچ، لوله کشی از جمله آموزشهایی است که در این مراکز ارائه می شوند.

وی آموزشهای فنی و حرفه ای در مراکز و کمپهای ترک اعتیاد را از دیگر فعالیتها برشمرد و گفت: با همکاری بهزیستی آموزشهایی از قبیل جوشکاری، برق و ... راه اندازی شد که معتادان بعد از پاکی بتوانند با ایجاد اشتغال منبع درآمدی برای خود داشته باشند.

وی آموزش در بخش صنایع را از دیگر فعالیتها دانست و گفت: 42 فعال در بخش خصوصی در حال آموزش در سطح شهرستان هستند و در تلاشیم تا رشته هایی که بخش خصوصی آموزش می دهند را به آنان واگذار کنیم.