حکم تعزیرات برای قاچاقچی موتورسیکلت/ جریمه 14 میلیونی قاچاقچیان باطری

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد استان لرستان چند دستگاه موتورسیکلت فاقد اسناد و مدارک گمرکی کشف کردند و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد که تعزیرات استان طی حکمی اعلام کرد با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، متخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالاهای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

همچنین در پرونده دیگری ماموران مبارزه با قاچاق کالا وارز نیروی انتظامی استان فارس طی بازرسی های خود مقادیری کالای قاچاق شامل انواع باطری خودرو کشف کردند و پس از بررسی پرونده در تعزیرات با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف انتسابی محرزتشخیص ومتخلفین علاوه برضبط کالا به پرداخت بیش از 14میلیون تومان جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.



