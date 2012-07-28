لیدرهای معترض از مس کرمان اخراج شدند/هواداران مس علیه کانون هواداران مس!

به گزارش خبرنگار مهر، کانون هواداران باشگاه مس کرمان با صدور بیانیه ای ضمن اعلام اخراج چند لیدر تیم مس از این کانون عنوان کرده است که اسنادی در دست دارد که رابطه پنهان این افراد را برای سر دادن شعار ثابت می کند و آن ها را به نوعی به دریافت باج متهم کرده است.

این بیانیه با واکنش لیدرها و هواداران مس که در بازی با نفت شعار دادند روبرو شد و آن ها اعلام کردند که اگر کانون هواداران باشگاه نتواند این اتهامات را ثابت کند علیه آن شکایت قضایی مطرح خواهند کرد.

آن ها معتقدند که از دقیقه یک تا 80 به تشویق تیم پرداختند و زمانیکه متوجه شدند مشکلات تیم حل نمی شود به سر دادن شعار پرداختند.

یکی از لیدرهای مس که نخواست نامش فاش شود در این مورد با رد ادعاهای کانون هواداران گفت: قاسم پور با کنار گذاشتن سیفی و دهنوی از تیم و همچنین کمک به جذب نفراتی که هیچ کمکی به مس نمی کنند و کسب نتایج ضعیف در دو هفته اول مقصر اصلی است.

وی ادامه داد: طبیعی است که در این شرایط هواداران به وی اعتراض کنند و برای این اعتراض از سیفی گرفته تا دهنوی و مظلومی را تشویق می کنند.

این لیدر بیان داشت: تشویق مظلومی فقط برای اعتراض به قاسم پور صورت گرفته است درست مثل اعتراض پرسپولیسی ها که فصل قبل دایی را تشویق می کردند و یا استقلالی ها که مجیدی را تشویق می کردند، مگر همه این هواداران از مجیدی و دایی پول گرفته بودند؟!

وی گفت: بهتر است قاسم پور و آقایان در باشگاه به جای فرا فکنی و انداختن تقصیر اقداماتشان به گردن هواداران فکری برای خروج تیم از بحران کنند.

با این حال باشگاه مس برای برقراری آرامش هرچه بیشتر در تیم فوتبال خود تمریناتش را در زمین دانشکده چمران پشت درهای بسته برگزار می کند و اجازه ورود به خبرنگاران و هواداران را نمی دهد تا برای بازی با تراکتورسازی آماده شود.

ظاهرا هیچگونه تغییری حداقل تا بازی این هفته مس در تبریز انجام نخواهد گرفت ولی به نظر می رسد نتیجه این بازی در تحولات آینده باشگاه مس تاثیرات زیادی خواهد گذاشت.