به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دستور زبان محاورهای آلمانی» نوشته سوزان گویری است که به تازگی از طرف نشر فرهنگ معاصر برای بررسی و کسب مجوز چاپ به ارشاد ارسال شده است.
پیش از این نشر فرهنگ معاصر کتابی را با عنوان «دستور زبان آلمانی» روانه بازار کرده بود که این کتاب اثر نرگس انتخابی بود، اما «دستور زبان محاورهای آلمانی» سادهتر و در امور مکالمه آلمانی کاربردیتر است. این کتاب حالت پایه و اساس زبان آلمانی را دارد و نسبت به کتاب اول در مرتبه پایینتری از سطح آموزش زبان قرار میگیرد.
«دستور زبان محاورهای آلمانی» به تازگی برای کسب مجوز چاپ از طرف این ناشر به ارشاد ارسال شده است و قرار است در حجمی حدود 300 صفحه و با قطع پالتویی به چاپ برسد.
اما کتابی که به تازگی توسط انتشارات فرهنگ معاصر به چاپ رسیده است، «فرهنگ نقل قولهای مشاهیر» است که شامل سخنان و عبارات چهرههای برجسته دنیاست. نسخه اصلی این کتاب توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است و جملات چهرههای بینالمللی در آن براساس موضوعاتی چون زندگی، مرگ، ازدواج، موفقیت و ... طبقهبندی شدهاند.
ترجمه کتاب «فرهنگ نقل قولهای مشاهیر» به عهده لیلی امیری بوده و این کتاب روز چهارشنبه هفته گذشته در حجمی بیش از هزار صفحه و قیمت 18 هزار تومان راهی بازار نشر شد.
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