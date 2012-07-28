الهه احمدی در مسابقات تیراندازی ششم شد/ قهرمانی نماینده چین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، رقابت‌های تفنگ بادی 10 متر زنان المپیک 2012 لندن ، صبح امروز شنبه در مرحله مقدماتی پیگیری شد و الهه احمدی، نماینده کشورمان موفق شد با امتیاز 397 و قرار گرفتن در جایگاه پنجم مشترک به مرحله شوت‌آف راه یابد.

وی در این مرحله موفق شد با کسب 52 امتیاز به عنوان نفر پنجم راهی مرحله نهایی رقابت‌های تیراندازی شود.

الهه احمدی در فینال به مصاف حریفانی از آمریکا (دو نماینده)، چین (2 نماینده)، لهستان، روسیه و جمهوری چک رفت که در پایان به مقام ششمی بسنده کرد. الهه احمدی با کسب 1/499 امتیاز به عنوان ششمی المپیک رسید.

در این رقابت ورزشکاران کشورهای چین، لهستان، چین، جمهوری چک و آمریکا به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در همین ماده مه‌لقا جام بزرگ دیگر نماینده کشورمان با کسب 391 امتیاز در جایگاه چهل و سوم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

ابراهیم برخورداری نیز از ساعت 15:30 امروز به وقت ایران کار خود را در ماده تپانچه بادی 10 متر آغاز می‌کند.

به گزارش مهر، رشته تیراندازی ایران برای نخستین بار است که با سه تیرانداز و به صورت مستقیم و بدون وایلد کارت (سهمیه اعطایی ) در المپیک شرکت می‌کند.