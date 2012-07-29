فعالیت بزرگترین شبکه ارتباطی در اردبیل/حذف کاغذ از چرخه اداری استان

رسول علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: یکی از مهمترین برنامه های دولت استقرار سیاست دولت الکترونیک است که اردبیل توانسته است در این راستا گامهای قابل قبولی را بردارد.

وی تصریح کرد: چشم انداز سیاست تحقق دولت الکترونیک این است که در انتهای برنامه پنجم، کشور به یکی از قدرتهای الکترونیکی خاورمیانه تبدیل شود و از طریق این مهم تولید ثروت کند.

علیپور حذف کاغذ در ارتباطات اداری، کاهش فرایندهای کاری غیر ضروری، تشویق ارباب رجوع به استفاده از خدمات الکترونیکی، ارجاع وظایف ادارات به دفاتر پیشخوان دولتی و مهارت آموزی کارکنان برای استفاده از خدمات الکترونیکی را از جمله مهمترین مولفه های تحقق این سیاست عنوان کرد.

ارائه 300 خدمت الکترونیکی در دفاتر پیشخوان

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی استانداری با بیان اینکه راه اندازی دفاتر پیشخوان به میزان قابل توجهی توانسته ترافیک مراجعه به ادارات را کاهش و تامین نیاز ارباب رجوع را تسریع بخشد، یادآور شد: در حال حاضر 11 دستگاه اداری در 126 دفتر پیشخوان برخی خدمات خود را ارائه می دهند.

علیپور افزود: در این دفاتر 50 نوع خدمت ارائه می شود که در نظر داریم با تشویق ادارت به پیوستن در این طرح تعداد خدمات را به 300 خدمت در سال جاری و نهایتا به 400 خدمت در انتهای برنامه دولت دهم برسانیم.

وی با بیان اینکه از این تعداد 64 دفتر در مرکز استان مستقر است، تصریح کرد: توسعه دفاتر پیشخوان پس از این در بخش روستایی و مناطق محروم انجام خواهد شد و در حال حاضر تعداد دفاتر مرکز استان بیش از استاندارد کشوری است.

راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت در روستاهای 1500 نفر جمعیت

این مسئول اجرای این مهم را در راستای تبدیل شدن دستگاهها به شبکه دولتی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ایجاد 50 دفتر پیشخوان روستایی در دستور کار استانداری است که در آذر ماه سال گذشته برای آن فراخوان داده شد و از بین 320 داوطلب، 46 دفتر انتخاب شد که پس از تکمیل مدارک راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: مناطق محروم برای ایجاد دفاتر پیشخوان نیاز بیشتری دارند و به همین دلیل در فراخوانهای آینده روستاهای بالای هزار و 500 نفر در نظر گرفته خواهد شد تا روستاییان برای انجام ساده ترین کار اداری مجبور به مراجعه به شهرستانها نباشند.

ارتباط ویدئو کنفرانس در سطح ادارات اردبیل اجرا می شود

علیپور همچنین یکی دیگر از مهمترین طرحهای تحقق دولت الکترونیک را اجرای طرح برقراری ارتباط درون سازمانی بین ادارات استان عنوان کرد و متذکر شد: برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس در سطح استانداری، فرمانداری و بخشداریها در اردبیل انجام شده و در نظر داریم طی هفته دولت این مهم در سطح ادارات استان نیز اجرا شود.

وی افزود: این مهم موجب افزایش سطح ارتباطات بهینه مابین ادارات خواهد شد و مسائل مهم و جلساتی که زمان زیادی برای برگزاری به خود اختصاص می داد در کمترین زمان تشکیل خواهد شد.

حذف کاغذ در ارتباطات اداری تا یک ماه دیگر

علیپور علاوه بر تحقق ویدئو کنفرانس در سطح ادارات کلان استان، حذف کاغذ در ارتباطات درون سازمانی استانداری اردبیل را تا یک ماه دیگر وعده داد و افزود: در اجرای این طرح پرینت و اسکن حذف شده و حجم عمده ارتباطات اداری از طریق نرم افزارهای شبکه انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نحوه حذف بدون فرهنگ سازی و اطلاع ارباب رجوع گفت: برای ارباب رجوع برون سازمانی نیاز به فرهنگ سازی گسترده بوده و اجرای این طرح صرفا درون سازمانی است و برای افراد شاغل در استانداری دوره های آموزشی در نظر گرفته شده و آماده سازی صورت گرفته است.

وی همچنین ایجاد سامانه نرم افزاری دیدگاه و خرید تجهیزات اکتیو فیبرهای نوری با اعتبار سه میلیارد ریال را از جمله طرحهای در دست اجرای این دستگاه اجرایی برای توسعه خدمات دولت الکترونیک در استان عنوان کرد.