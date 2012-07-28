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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال برای طرح های اشتغالزایی اهر هزینه می شود

بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال برای طرح های اشتغالزایی اهر هزینه می شود

اهر - خبرگزاری مهر: فرماندار اهر در جلسه کمیته عمرانی شهرستان اهر از اجرای 54 طرح اشتغالزایی در قالب طرح های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری با هزینه بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال در قالب تفاهم نامه از سوی سرمایه گذاران شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی پیش از ظهر امروز شنبه در گفت گو با خبرنگاران گفت: یکی از دغدغه های مهم مردم و مسئولان شهرستان بحث اشتغال است که دراین راستا با برنامه ریزی های انجام شده اجرای طرح آهک هیدراته ، فاز دوم مس مزرعه ، آهن میلگردی ، کارخانه بسته بندی میوه و سورتینگ ، قند طعم دار ، کنسانتره مس از طرح های در دست اجرا بوده که با اتمام این طرح ها زمینه اشتغال بیش از دو هزار نفر فراهم می شود.

وی در این جلسه از برگزاری جشنواره بزرگ سالانه ورنی در سالجاری به صورت کشوری در اهر خبر داد و افزود: با اجرای این جشنواره یکی از محصولات منحصر به فرد صنایع دستی منطقه ارسباران(ورنی) با برند مخصوص ارسباران که یکی از محصولات مهم صادرات غیر نفتی منطقه است به خارج از کشور صادر می شود.

وی کارهای انجام شده در عمران شهری را در شهرستان اهر با توجه به جمعیت شهرستان جوابگوی شهرستان ندانست و از نماینده مجلس و مسئولان خواست با پیگیری و اخذ اعتبارات لازم شهرداری را در اجرای پروژه های عمرانی یاری کنند.  
 

کد مطلب 1660020

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