الهام از طبیعت در ساخت روبات/ روباتی که مانند حشرات روی آب راه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ از این روبات می توان برای نظارت بر کیفیت آب و یا جاسوس های بسیار ریز استفاده کرد. این میکرو روبات نه تنها می تواند روی آب راه برود بلکه همزمان مانند حشره واتر استرایدر روی آب بالا و پایین می پرد.

این روبات چابک می تواند از توانایی پرش خود برای عبور از موانع روی آب یا دیگر ماموریت های شناسایی استفاده کند.

نتایج این تحقیقات در نشریه 'ACS Applied Materials & Interfaces' منتشر شده است.

"کین مین پان" مجری این تحقیقات گفت: دانشمندان طی سال های اخیر به پیشرفته هایی در زمینه ساخت روبات های کوچک با توانایی راه رفتن روی آب دست یافته اند. اما چنین روبات هایی می توانند برای بررسی کیفیت آب و یا به عنوان جاسوس های کوچک از روی دریاچه ها و دیگر محیط های آبی بگذرند.

با این حال پیشرفته ترین طراحی ها از جمله تحقیقات "کین مین پان" فقط می توانستند روی آب راه بروند. پان خاطر نشان کرد حشرات خانواده واتر استرایدر در واقع توانایی پرش دارند.

ساخت روباتی با توانایی پرش دشوار است چرا که نیروی فرود آن موجب می شود پاهای روبات درون آب فرو برود.

این محققان سازوکار و مواد نوینی را بررسی کردند تا یک روبات حشره ای واقعی بسازند. این محققان از فوم متخلخل بسیار نرم و ضد آب استفاده کردند تا سه پای پشتیبان و دو پای جهنده برای روبات بسازند.

این روبات که 11 گرم وزن دارد توانست 14 سانتی متر به سوی بالا و 35 سانتی متر به جلو بپرد.

این روبات در آزمایش های انجام شده توانست 14 اینچ بپرد که حدود دو برابر طول خودش است این روبات همچنین یک سطح 5.8 کیلومتری آب را طی یک ساعت پیمود. محققان می گویند توانایی برای پرش می تواند این روبات های جدید را بسیار چابکتر کند.