آموزه های قرآن هرگز کهنه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام اباصلت فیضی زاده ظهر امروز شنبه در محفل انس با قرآن سپاه ناحیه این شهرستان افزود: قرآن حاکم بر زمان و فراتر از آن بوده و در تمام اعصار و بر همه مسلمان راهنما و جهت نما است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی به برکت ولایت و حرکت در مسیر قرآن به پیروزی رسید.

فیضی زاده افزود: جوانان متدین و با اخلاص انقلاب ، با الهام گرفتن از مفاهیم و آموزه های قرآنی توانستند اسلام را زنده کرده و نور معنویت را در اقصی نقاط جهان طنین انداز کنند.

وی اظهار کرد: حفظ قرآن و آشنایی با درک مفاهیم و آموزه های قرآنی چراغ راه ما در زندگی فردی و اجتماعی بوده و در تمام عرصه ها ما را به موفقیت و پیروزی نائل می کند.

وی تصریح کرد: انس با قرآن موجب پاکی دل و جلای قلب انسان شده و تاریکی و ناپاکی را از دل انسان می زداید.

فیضی زاده گفت: انسان باید با تمام وجود پایبند به مفاهیم و آموزه های الهی بوده و با بکار بستن تفکر و اندیشه قرآنی سعادت دنیا و آخرت را برای خود فراهم سازد.

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه مراغه تصریح کرد: فرزندان و خانواده ها را به آموزه های قرآنی ترغیب کرده و فرهنگ قرآن را نهادینه کنیم.