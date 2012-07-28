پروژه های منطقه پنج قم در قالب طرح "محله به محله" اطلاع رسانی می شوند

سید جمال الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: گاهی ممکن است اقدامی که در منطقه پنج انجام می گیرد برای مردم سایر مناطق دارای ارزش زیادی نباشد در حالی که برای مردم این منطقه ارزش بالایی داشته باشد.

وی گفت: در گذشته اقداماتی که در این منطقه در حال انجام بود از طریق نصب بنر و یا از طریق رسانه اطلاع رسانی می شد اما یک اطلاع رسانی کامل به افراد انجام نمی گرفت.



شهردار منطقه پنج قم بیان کرد: مهمترین اقدامات شهرداری در هر محله به صورت تراکت و بروشور تهیه شده است که با توزیع آنها در هر محله، شهروندان در جریان طرحهای شهرداری در محله خود قرار خواهند گرفت.



وی گفت: اطلاع رسانی در خصوص اقدامات شهرداری در این منطقه به افراد ساکن در منطقه پنج، موجب پویایی فرد و همچنین مشارکت شهروندان می شود و علاوه بر آن با افزایش اطلاعات شهروندان، بینش و آگاهی آن ها در خصوص طرح های اجرایی بالا رفته و موجب مشارکت آنها در اجرای این طرح ها می شود.



حسینی بیان کرد: با تاکید شهردار قم در خصوص ارتباط بیشتر مسئولان شهرداری با مردم و انجام اطلاع رسانی فعالیت های محله ای، این طرح در دستور کار قرار گرفت و مساجد و محله ها به عنوان محل این طرح انتخاب شده اند.

بروشورها در مساجد توزیع می شوند





وی گفت: ابزارهای اجرای این طرح بروشورها و تراکت ها هستند که آماده شده است و شامل یک سری اطلاعات به همراه عکس پروژه ها است و در مساجد به صورت دوره ای توزیع می شود.



شهردار منطقه پنج قم بیان کرد: با آغاز به کار این طرح، ساکنان هر محله می توانند در جریان رئوس اقدامات عمرانی و خدماتی محله خود قرار گرفته و در پیشبرد آنها در قالب طرح انتقادات و پیشنهادات که همزمان با طرح اطلاع رسانی محله به محله اجرا خواهد شد شهرداری را از مشکلات و انتظارات خود مطلع سازند.



وی بیان کرد: در پشت بروشورها نیز شماره تلفن ناحیه شهرداری که آن محله در آن واقع شده است به منظور ارتباط ساکنان این منطقه با نواحی شهرداری قرار داده شده است.



وی گفت: شهرداری منطقه پنج قم سامانه را به منظور دریافت انتقادات و پیشنهادات مردم با شماره 30003451 در نظر گرفته است.