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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

آریایی نژاد:

بی توجهی به نظام تشویق و تنبیه/ بسیج خانواده تشکیل شود

بی توجهی به نظام تشویق و تنبیه/ بسیج خانواده تشکیل شود

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام تشویق و تنبیه در جامعه مورد توجه قرار نگرفته و اگر مدیری از تولید داخل استفاده کند مورد تشویق واقع نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی نژاد ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به نبود فرهنگ استفاده از تولید داخل، گفت: باید نظر سنجی مناسبی صورت گیرد که چرا مردم گرایش بیشتری نسبت به استفاده از تولید خارجی دارند.

وی با بیان اینکه اسلام مخالف رفاه و تنبلی است اما بر تلاش برای رسیدن به امکانات و رفاه بیشتر تأکید دارد، مهمترین دلیل عدم استفاده از تولید داخل را در کیفیت پایین و گرانی محصولات دانست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در خصوص ساده زیستی و اصلاح الگوی مصرف باید مسئولان شروع کننده باشند چرا که الگویی برای مردم محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه جامعه باید به میل درونی به سمت تغییر نگرش ها حرکت کند، گفت: با اجبار نمی توان هیچ فرهنگی را تغییر داد.

آریایی نژاد تشکیل بسیج خانواده را پیشنهاد داد و افزود: به منظور تغییر نگرش ها و اصلاح الگوی مصرف و عملیاتی کردن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اقتصاد مقاومتی باید بسیج خانواده را تشکیل داد.

وی گفت: باید به تأسی از بسیج خانواده بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی در نوع مصرف را ساماندهی کرد.

کد مطلب 1660059

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