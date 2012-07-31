  1. جامعه
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

باهنر در گفتگو با مهر:

هرگونه تغییر در حوزه انتخابیه تهران نیازمند تصمیم قانونگذار است

هرگونه تغییر در حوزه انتخابیه تهران نیازمند تصمیم قانونگذار است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تصمیم دولت در جداسازی شهرری از تهران، گفت: مجلس نهم و همچنین شورای شهر اسلامی متشکل از حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر است ، لذا هرگونه تغییر در در این حوزه انتخابیه نیازمند قانون است و قانون ذار باید درمورد ان تصمیم گیری کند.

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تصمیم دولت در جداسازی شهرری از تهران، گفت: در زمان انتخابات مجلس هم چنین طرحی در مجلس مطرح شده بود و عده ای تلاش داشتند حوزه انتخابیه شهرری را از تهران جدا کنند، اما رویکرد کلی نمایندگان نسبت به این پیشنهاد رویکرد مثبتی نبود.

وی افزود: مجلس نهم و همچنین شورای شهر اسلامی متشکل از حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر است ، لذا هرگونه تغییر در در این حوزه انتخابیه نیازمند قانون است و قانونگذار باید درمورد آن تصمیم گیری کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته هم مواردی بوده که  بعد از جدایی از تهران پشیمان شده اند، تصریح کرد: بعضی ها معتقدند درآمد های شهری شهر ری تکافوی هزینه هایش را نمی کند و هم اکنون درآمد های شورای شهر و شهرداری تهران درآمد هزینه اش یک بودجه سنگینی دارد و از رقم 10 هزار میلیارد تومان در سال هم گذشته است؛ بنابراین اینکه آیا شهرری جداگانه بتواند اندازه نیازش درآمد داشته باشد، نیازمند بررسی های کارشناسی است .

وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم اگر قرار باشد تصمیمی در مورد جدایی شهرری گرفته شود؛ خوب است نظرسنجی در آن منطقه صورت بگیرد و اگر مردم ترجیح دادند که حوزه شهری شان از تهران جدا شود ، این اقدام انجام شود.

کد مطلب 1660061

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