هرگونه تغییر در حوزه انتخابیه تهران نیازمند تصمیم قانونگذار است

محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تصمیم دولت در جداسازی شهرری از تهران، گفت: در زمان انتخابات مجلس هم چنین طرحی در مجلس مطرح شده بود و عده ای تلاش داشتند حوزه انتخابیه شهرری را از تهران جدا کنند، اما رویکرد کلی نمایندگان نسبت به این پیشنهاد رویکرد مثبتی نبود.

وی افزود: مجلس نهم و همچنین شورای شهر اسلامی متشکل از حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر است ، لذا هرگونه تغییر در در این حوزه انتخابیه نیازمند قانون است و قانونگذار باید درمورد آن تصمیم گیری کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته هم مواردی بوده که بعد از جدایی از تهران پشیمان شده اند، تصریح کرد: بعضی ها معتقدند درآمد های شهری شهر ری تکافوی هزینه هایش را نمی کند و هم اکنون درآمد های شورای شهر و شهرداری تهران درآمد هزینه اش یک بودجه سنگینی دارد و از رقم 10 هزار میلیارد تومان در سال هم گذشته است؛ بنابراین اینکه آیا شهرری جداگانه بتواند اندازه نیازش درآمد داشته باشد، نیازمند بررسی های کارشناسی است .

وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم اگر قرار باشد تصمیمی در مورد جدایی شهرری گرفته شود؛ خوب است نظرسنجی در آن منطقه صورت بگیرد و اگر مردم ترجیح دادند که حوزه شهری شان از تهران جدا شود ، این اقدام انجام شود.