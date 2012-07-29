  1. فرهنگ و ادب
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۳

سایت اتحادیه ناشران تهران هک شده است!

سایت اتحادیه ناشران تهران هک شده است!

سایت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بیش از چهار ماه است که هک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به نشانی http://utpb.ir/ مدت‌ها است از دسترس خارج شده و تا این لحظه هیچ توضیحی از سوی مسئولان اتحادیه و یا بخش فنی سایت آن درباره علت این مشکل ارائه نشده بود.

با این حال یکی از مسئولان اجرایی این اتحادیه که نخواست نامش را اعلام کند، در گفتگویی با خبرنگار مهر، دلیل خارج شدن سایت آن را از دسترس کاربرانش «هک شدن» آن عنوان کرد، ولی درباره هویت و یا انگیزه شخص یا اشخاصی که این سایت را هدف حمله اینترنتی قرار داده‌اند، توضیحی نداد.
 
وی در عین حال، از برطرف شدن مشکل عدم دسترسی به سایت اتحادیه ناشران و کتابفروشان طی روزهای آتی خبر داد.
 
به گفته این مقام مسئول در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شرکت به روز رسانی سایت این اتحادیه تغییر کرده و به زودی (تا آخر ماه جاری) محتوای این سایت در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. 
کد مطلب 1660062

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