جدول تقویم زمانی 22دانشگاه/ آغاز سال تحصیلی دانشگاهها از 18شهریور

به گزارش خبرنگارمهر، امسال دانشگاه‌ها برای اینکه بین دو نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 92-91 تعادل ایجاد کنند تغییراتی در تقویم آموزشی خود ایجاد کردند.

دکتر محمد مهدی خدایی رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه دراین باره به مهر گفت: با اینکه تغییر تقویم آموزشی و تنظیم دوباره آن برای دانشگاه‌ها فعالیت زمان بر و مشکلی است اما برای استفاده بهینه از ترم دوم سال تحصیلی و ایجاد تعادل بین دو ترم امسال دانشگاه‌ها سعی کردند تغییراتی در تقویم آموزشی دانشگاه ایجاد کرده و فرایند آموزشی خود را زودتر از سال گذشته آغاز کنند.

جدول آغاز به کار کلاسهای درس دانشگاهها در نیمسال اول

ردیف دانشگاه زمان آغاز کلاسها 1 تهران 25 شهریور 2 صنعتی امیرکبیر 18 شهریور 3 صنعتی شریف 25 شهریور 4 شهید بهشتی 25 شهریور 5 تربیت مدرس اول مهر 6 بین المللی امام خمینی (ره) 25 شهریور 7 فردوسی مشهد 25 شهریور 8 تبریز 25 شهریور 9 گیلان 25 شهریور 10 مازندران 25 شهریور 11 شهرکرد 18 شهریور

بر این اساس، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، گیلان، تبریز، فردوسی مشهد، بین‌المللی امام خمینی (ره)، مازندران، اراک، ارومیه، خلیج فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، شیراز، صنعتی شیراز و علم و صنعت کلاس های درس خود را در نیم سال اول سال تحصیلی 92-91 از 25 شهریورماه آغاز می کنند و تنها دانشگاه تربیت مدرس است که کلاس های درس خود را از اول مهرماه آغاز خواهد کرد.

ردیف دانشگاه زمان آغاز کلاسها 12 اراک 25 شهریور 13 ارومیه 22 شهریور 14 خلیج فارس 25 شهریور 15 رازی کرمانشاه 18 شهریور 16 سمنان 25 شهریور 17 سیستان و بلوچستان 25 شهریور 18 شیراز 25 شهریور 19 صنعتی شیراز 25 شهریور 20 یاسوج 18 شهریور 21 علم و صنعت 25 شهریور 22 اصفهان 24 شهریور

همچنین کلاس های درس دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شهرکرد، رازی کرمانشاه و یاسوج براساس تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 92-91 از 18 شهریورماه آغاز می شود و تنها دانشگاه اصفهان است که کلاس های درس خود را در نیم سال اول سال تحصیلی مذکور از 24شهریور ماه آغاز می کند.

به گزارش مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد تقویم آموزشی دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید گفت: دانشگاه ها می توانند در فاصله زمانی دو هفته پایانی شهریور تا اول مهر، سال تحصیلی خود را شروع کنند.

