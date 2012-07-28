دوچرخه سواران دچار حادثه شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت‏های دوچرخه سواری جاده که از ساعتی پیش در حومه لندن در جریان است، برخی از رکابزنان که تعدادشان به بیش از 15 نفر می‌رسید، در اثر برخورد با یکدیگر از حرکت بازایستاده و اینگونه دچار سانحه شدند.

امیر زرگری و علیرضا حقی، نمایندگان ایران در مسابقات دوچرخه سواری جاده نیز جزو نفراتی بودند که دچار سانحه شدند. در این میان حقی زودتر به حرکت خود ادامه داد اما به نظر می‎رسد زرگری دچار آسیب دیدگی هم شده است. در هر صورت این سانحه کار را برای رکابزنان و به خصوص دوچرخه سواران کشورمان در رسیدن به خط پایان سخت‎تر کرد.