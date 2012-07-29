وقوع بیشترین تصادفات اصفهان در خیابان امام خمینی(ره) و بزرگراه خرازی

سرهنگ حسینغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایمنسازی خیابانهای درونشهری باید در اولویت فعالیتهای دستگاههای مرتبط قرار گیرد، افزود: بر اساس بررسیهای صورت گرفته و ثبت تعداد تصادفات و سوانح رانندگی در سطح شهر اصفهان، به این نتیجه رسیدیم که خیابان امام خمینی(ره) و بزرگراه شهید خرازی بیشترین میزان وقوع سوانح رانندگی و تصادفات را در خود ثبت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه سه خیابان دیگر نیز جزو خیابانهای پرحادثه شهر اصفهان به شمار میروند، اظهار داشت: پس از خیابانامام خمینی(ره) و بزرگراه شهید خرازی، خیابانهای زینبیه، جی و آتشگاه نیز دارای تعداد بالایی سانحه رانندگی و تصادف هستند که باید نسبت به ایمنسازی این خیابانها اقدام کرد.
شناسایی 100 نقطه حادثهخیز در خیابانهای اصفهان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان به اقدامات انجام گرفته از سوی نیروی انتظامی برای کاهش سوانح و تصادفات اشاره کرد و ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی در نخستین گام اقدام به شناسایی 100 نقطه حادثهساز در خیابانهای درونشهری کرد.
وی با تاکید بر اینکه از این پس، وظیفه ایمنسازی بر عهده نهادهای مسوول دیگر است، تصریح کرد: نقاط حادثهساز شناسایی شده در خیابانهای درونشهری اصفهان به سازمانها و ادارات ذیربط و مسوول در این زمینه اطلاعداده شد تا آنها نیز برنامههای خود برای ایمنسازی را مشخص کنند.
اصلاح 50 نقطه حادثهخیز توسط دستگاههای اجرایی استان اصفهان
غلامی با اشاره به وظایف انجام شده از سوی نیروی انتظامی در این ارتباط اضافه کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان نیز برای کاهش تصادفات و سوانح در خیابانهای استان اصفهان، اقداماتی را انجام داده است و برنامههای دیگری را نیز برای آینده به اجرا درخواهد آورد.
وی با تاکید بر اینکه ارگانهای مختلف استان اصفهان تعامل بسیار مطلوبی با پلیس راهنمایی و رانندگی در اصلاح نقاط حادثهساز خیابانها داشتهاند، بیان داشت: در بررسیهای اخیر که از سوی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که بالغ بر 50 نقطه از 100 نقطه حادثهخیز شناسایی شده در خیابانهای اصفهان اصلاح شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تاکید کرد: در ارتباطات مختلفی که با ارگانهای ذیربط برقرار کردهایم، اعلام شد که نقاط حادثهخیز باقیمانده در سطح خیابانهای اصفهان نیز در آینده بازسازی خواهد شد تا میزان حوادث و سوانح رانندگی در این نقاط به حداقل ممکن برسد.
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