مثلث شوم آمریکا عربستان و القاعده در سوریه / تضعیف محور مقاومت در دستور

روز پنج شنبه روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" به نقل از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که القاعده که اغلب تحت عنوان " جبهه نصرت مردم مشرق عربی" فعالیت می کند با استفاده از قرابت های اعتقادی وپول توانسته است ازقاچاقچیان برای امن نگهداشتن مسیراعزام تروریست های خارجی از طریق ترکیه و عراق به سوریه استفاده کند. تروریست هایی که عموما اهل خاور میانه و شمال آفریقا می باشند و با حمایت های مالی عربستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به سوریه اعزام می شوند.

این خبر وال استریت ژورنال بیانگر دروغ های آمریکا و غرب است که در طول یکسال و نیم گذشته سعی کرده است نارامی های کشور سوریه را به عنوان "قیام مردمی" معرفی کنند.

"سیمون هرش" در سال 2007 با چاپ مقاله ای در روزنامه آمریکایی" نیویورکر" از همکاری "جورج بوش" رئیس جمهور وقت آمریکا و عربستان سعودی برای تضعیف ایران ، سوریه و حزب الله لبنان خبر داده بود.

وی تصریح کرده بود: برای تضعیف شیعیان درخاورمیانه دولت جورج بوش تصمیم به تغییربرخی اولویت هایش درخاورمیانه گرفت و به این منظور با همکاری دولت عربستان وازطریق ایجاد سازمان های زیرزمینی در لبنان اقدام به تضعیف حزب الله این کشور که متحد نزدیک ایران است کرد. نتیجه همکاری دولت آمریکا و عربستان سعودی بوجود آمدن گروه های سنی افراطی شد که گرایش های بسیار زیادی به القاعده دارند.

سیمون هرش در مقاله اش صراحتا عنوان کرده بود که با هدف تضعیف دولت بشار اسد و فشار به دولت سوریه برای مذاکره و کنارآمدن با رژیم صهیونیستی ، دولت عربستان سعودی با چراغ سبز جورج بوش به حمایت های مالی و لجستیکی گسترده ای از گروه های افراطی سنی پرداخت.

درسال 2007 این نویسنده آمریکایی همچنین درمقاله ای نسبت به تبعات مسلح کردن گروه های افراطی لبنان توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا "سیا" وعربستان سعودی هشدار داده و اعلام کرده بود این اقدام موجب گسترش نا آرامی های قومیتی ، کشتار مردم و اقلیت های مسیحی در مشرق عربی خواهد شد.

امروز بعد از گذشت 5 سال شاهد حضور گسترده این گروه ها در سوریه می باشیم که دولت های غربی و عربی حامی اشان با پیگیری همان سیاست ها و راهکارها همچنان به مسلح کردن این گروه ها در سوریه می پردازند تا از این طریق بتوانند جبهه مقاومت ایران ، سوریه و حزب الله را تضعیف کنند.

از سوی دیگر حضور القاعده در سوریه می تواند در آینده بهانه مناسبی را برای آمریکا و متحدانش برای مداخله در امور این کشور و حتی اشغال نظامی آن ایجاد کند. تبدیل سوریه به افغانستانی دیگر سیاستی است که سازمان های امنیتی آمریکا به منظور تامین امنیت بیشتر اسرائیل در آینده در نظر دارند.