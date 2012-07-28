تامین زمین موزه منطقه ای ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه ظهر شنبه درجلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در استانداری اظهار داشت: این سازمان امسال دو هزارو 550 فرصت شغلی را در مازندران تعهد دارد.



وی افزود: 69 طرح با اعتبار دو میلیارد تومان به بانک صادرت معرفی کردیم که پنج طرح تکمیل و مابقی واحدهای پذیرایی و تعمیر سرویس های بهداشتی است.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران اظهار داشت: احداث شش بازارچه به تصویب هئیت دولت رسیده که با وجود پیگیری فرمانداری شهرستانها نتوانستند از زمین دولتی تسهیلات دریافت کنند.



وی ادامه داد: با بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم و شش نقطه که دو نقطه درمرکز، دو طرح درشرق و دو طرح دیگر درغرب بوده را قصد داریم بازارچه صنایع دستی و تولیدی احداث کنیم.

فرزانه به ساخت دو موزه منطقه ای شمال در رامسر و ساری اشاره کرد و گفت: زمین این دو طرح تامین شده وبا مطالعات انجام شده بر روی این دو طرح کار ساخت موزه منطقه ای آغاز می شود.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه 80 طرح توریستی هتل و مسافرخانه و رستوران تو راهی درکشور مصوب شد افزود: از این تعداد 49 طرح برای مازندران درنظرگرفته شد.



وی با اعلام اینکه 49 طرح به عنوان مهر ماندگار دراستان معرفی و مصوب شده است افزود: هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار این طرح است.