کشف 250 کیلوگرم تریاک در مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی شیبانیان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان مرودشت با اقدامات اطالاعاتی خود از انتقال یک محموله موادمخدر از محور شیراز- مرودشت به استانهای شمالی کشور به وسیله یکدستگاه سواری پژو 405 مطلع شدند.

وی افزود: با کنترل آن محور توسط ماموران خودرو حامل موادمخدر در حالیکه دو نفر سرنشین داشت شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت ادامه داد: ماموران با تعقیب و مراقبت خودرو، هنگامی که راننده قصد داشت خودرو را وارد منزل فردی به نام "ع-ش" در یکی از روستاهای اطراف مرودشت کند، آن را متوقف کردند.

سرهنگ شیبانیان بیان کرد: راننده و سرنشین خودرو به نامهای "ف- ش" و "م –س" که قصد فرار داشتند، با سرعت عمل ماموران دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: متهمان به همراه خودروی توقیفی به پلیس مبارزه با موادمخدر منتقل و در بازرسی از خودرو مقدار 250 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.

کشف 35 فقره سرقت توسط پلیس آگاهی فارس

ماموران پلیس آگاهی استان موفق شدند در 48 ساعت عاملان 50 فقره سرقت، کلاهبرداری و جرایم مالی را درسطح استان فارس شناسایی و دستگیر کردند.

در طول این مدت ماموران پلیس آگاهی فارس موفق شدند 12 فقره کیف قاپی، چهار فقره سرقت موتور سیکلت،دو فقره سرقت خودرو، 16 فقره سرقت از اماکن خصوصی، یک فقره سرقت از اماکن دولتی را کشف و در این رابطه تعداد هفت نفر متهم را نیز دستگیرکنند.