مسجد در جامعه اسلامی مرکز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ظهر امروز شنبه در جمع نمازگزاران شهرستان سراب با بیان اینکه دیدگاهی که به مسجد به صرف برگزاری مجالس ترحیم می نگرد دیدگاهی قابل قبول نیست اظهارکرد: مساجد در جامعه اسلامی به عنوان مرکز حرکت ها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه خاستگاه انقلاب شکوهمند اسلامی در سراسر کشور مساجد بودند تاکید کرد: مساجد نقش محوری و اساسی در انقلاب اسلامی ایفا کردند.

این مقام مسئول در تبلیغات اسلامی یادآورشد: برگزاری مجالس عروسی،تولد، بررسی امور اجتماعی مومنین و برنامه ریزی های فرهنگی اگر با رعایت موازین شرعی باشد اشکالی ندارد و باید خانواده ها بیش از پیش فرزندان خود را با مساجد آشنا کنند.

حجت الاسلام عظیمی تصریح کرد: جوانان مسجدی هیچ گاه به منجلاب اعتیاد و فساد گرفتار نمی آیند بلکه جوانانی پاک و مومن به جامعه تحویل داده می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان از شهرداری ها خواست تا در بودجه های فرهنگی خود به مساجد و رونق سازی انها نیز توجه نشان دهند.

وی در ادامه فرازهایی از پیام مقام معظم رهبری در مورد مساجد را به حاضرین قرائت کرد.