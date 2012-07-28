بانکهای مازندران 90 درصد اشتغال استان را ایجاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، برات کریمی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در استانداری با اشاره به اینکه بانکها در ایجاد اشتغال در استان بسیار موثر بودند افزود: 90 درصد اشتغال در کارگروه اشتغال استان توسط بانک ها ایجاد شد.



وی افزود: تسهیلات بانکی در استان پرداخت می شود که بیشتر آن صرف هزینه اشتغال می شود.



کریمی گفت: با هماهنگی انجام شده 500 هزار تومان به ایتام کمیته امداد و بهزیستی در هر بانک پرداخت می شود.



مدیرعامل صندوق مهرمازندران گفت: حدود هفت هزار سهمیه برای صندوق در نظر گرفته شد که 50 درصد آن محقق شده و درنظر داریم که اگر متقاضی بیشتری داشتیم تسهیلات پرداخت کنیم.



وی افزود: بیش از 13 هزار نفر در سفر دولت به ما نامه تسهیلات داده اند که بیش از هزار خانوار وام مشاغل خانگی پرداخت کردیم و 10 هزارو 800 نفر دردست اقدام داریم.



این مقام مسئول گفت: ر سال گذشته صندوق مهر توانسته است رتبه دوم استانی را در کشور کسب کند.