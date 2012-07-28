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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۷

کریمی اعلام کرد:

بانکهای مازندران 90 درصد اشتغال استان را ایجاد کردند

بانکهای مازندران 90 درصد اشتغال استان را ایجاد کردند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک ملی مازندران گفت: بانکهای استان 90 درصد اشتغال استان در سال گذشته را ایجاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، برات کریمی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در استانداری با اشاره به اینکه بانکها در ایجاد اشتغال در استان بسیار موثر بودند افزود: 90 درصد اشتغال در کارگروه اشتغال استان توسط بانک ها ایجاد شد.

وی افزود: تسهیلات بانکی در استان پرداخت می شود که بیشتر آن صرف هزینه  اشتغال می شود.

کریمی گفت: با هماهنگی انجام شده 500 هزار تومان به ایتام کمیته امداد و بهزیستی در هر بانک پرداخت می شود.

مدیرعامل صندوق مهرمازندران گفت: حدود هفت هزار سهمیه برای صندوق در نظر گرفته شد که 50 درصد  آن محقق شده و درنظر داریم که اگر متقاضی بیشتری داشتیم تسهیلات پرداخت کنیم.

وی افزود: بیش از 13 هزار نفر در سفر دولت به ما نامه تسهیلات داده اند که بیش از هزار خانوار وام مشاغل خانگی پرداخت کردیم و 10 هزارو 800 نفر دردست اقدام داریم.

این مقام مسئول گفت: ر سال گذشته صندوق مهر توانسته است رتبه دوم استانی را در کشور کسب کند.

کد مطلب 1660092

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