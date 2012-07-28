مسابقات قرآنی ویژه جامعه ورزش قم برگزار می شود

روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: به منظور اجرایی کردن برنامه پیش بینی شده قرآنی در ماه مبارک رمضان ویژه جوانان و جامعه ورزشی قم ستادی در این معاونت با حضور تشکل های جوان از سراسر استان کار خود را آغاز کرده است.



اجرای 20 برنامه محفل قرآنی در مساجد سطح شهر قم



وی ادامه داد: در زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر، این ستاد با همکاری موسسه تبیان، موسسه عقیله بنی هاشم، کانون محبان امام سجاد(ع) و خانه فردوسان جوان قم تشکیل شده که نخستین جلسه این ستاد امروز در دفتر معاونت فرهنگی و جوانان برگزار شد.



سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بیان داشت: در این جلسه برنامه های پیش بینی شده در ماه مبارک رمضان که شامل بخش های متنوعی از جمله اجرای 20 برنامه محفل قرآنی در مساجد سطح شهر می شود، به تصویب اعضا رسید.



برپایی نخستین ستاد طرح ضیافت قرآنی جوانان در قم



وی با اشاره به دیگر برنامه مصوب اعضای حاضر در این ستاد، بیان داشت: اجرای محافل قرآنی در شهرهای توابع، برگزاری مسابقه بزرگ قرآنی جوان و عبادت و برگزاری مسابقات قرآنی ویژه جامعه ورزش استان قم از جمله دیگر مصوبات این ستاد است.



رمضانی یاد آور شد: همچنین موضوع محفل بزرگ قرآنی ویژه جامعه ورزش استان قم و مشارکت در برگزاری طرح بحر کرم ویژه گرامیداشت سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) در این ستاد مورد بررسی قرار گرفت و به منظور اجرا به تصویب اعضا رسید.



برگزاری طرح بحر کرم ویژه گرامیداشت سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع)



وی عنوان داشت: در ادامه برگزاری این ستاد، نمایندگان سمن ها با استقبال از برنامه های پیش بینی شده در ماه مبارک و پر فیض رمضان نظرات خود را در مورد نحوه برگزاری نظرات خود را در زمینه اجرای مطلوب این برنامه ها ارائه دادند.



سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم در پایان با بیان اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی ویژه جوانان در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: در خصوص همین موضوع از دبیران سمن های جوان خواستیم تا طرح‌های خود را به اداره کل ورزش و جوانان ارائه کنند تا ضمن بررسی حمایت های لازم جهت اجرای طرح‌ها انجام بپذیرد.



وی اظهار داشت: آقایان تاری، جاوی، بهشتی و فرزانه نمایندگان و دبیران سمن های خانه فردوسیان جوان، کانون محبین حضرت امام سجاد(ع)، موسسه تبیان و موسسه عقیله بنی هاشم اعضای شرکت کننده در این جلسه بودند.