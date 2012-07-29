راه اندازی کارگروه فرهنگی در ستاد طرحهای دریای مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح های فرهنگی مبتنی بر الگوهای اسلامی و ملی در سواحل دریای مازندران گفت: برپایی نمازهای جماعت با حضور افراد روحانی فعال در کنار سواحل و اجرای ویژه برنامه های فرهنگی در طرحهای سالمسازی دریای مازندران بیانگر عزم قاطع مسئولان طرحهای دریا برای اشاعه مفاهیم معنوی در سواحل است.

وی از اجرای 188 طرح سالمسازی دریا در نوار 338 کیلومتری ساحلی مازندران در سالجاری خبر داد و افزود: با توجه به دغدغه علما و روحانیان در زمینه حرمت ماه رمضان، فعالیت تمامی طرحهای دریای مازندران در این ماه پرفیض تعطیل شده است.

ابراهیمی با اشاره به نظارت قوی مسئولان فرهنگی در طرحهای دریا از نقش آفرینی ائمه جمعه شهرهای ساحلی استان در این زمینه تقدیر کرد و افزود: وجود برخی مشکلات به دلیل وسعت کرانه ساحلی در مازندران نافی حجم فعالیتهای گسترده فرهنگی و تلاشهای خالصانه عوامل انتظامی در طرحهای دریا نیست.

اطعام و افطار نیازمندان قائم شهر

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم شهر گفت: پرسنل کمیته امداد امام (ره) یک روز از حقوق خود رابه اطعام و افطار نیازمندان اهدا کردند.

سید زین العابدین پرواسی اظهار داشت: بمناسبت ماه مبارک رمضان و به منظور ترویج امرخداپسندانه انفاق و مشارکت عملی همکاران درکار اطعام دهی نیازمندان، پرسنل کمیته امداد امام (ره) قائم شهرمعادل یک روز ازحقوق خود را به این امرخداپسندانه اختصاص دادند.

وی با یاد آوری ارزش معنوی اطعام فقرا دراین ماه پرفیض ومبارک رمضان، افزود: امیدواریم کارکنان سایر دستگاهها و ادارات با اختصاص مقداری از حقوق خود در این امرخداپسندانه سهیم شوند.

استفاده از ظرفیت های موجود برای برگزاری جشنواره وارش

فرماندار بابل گفت: برای بهتر برگزار شدن جشنواره وارش باید از همه ظرفیت‌ های موجود استفاده شود.

محمد مهدوی با بیان اینکه تربیت نسل جوان مهم ‌ترین هدف جشنواره وارش است، افزود: هدف ما در این جشنواره، بابل‌ شناسی نیست بلکه معرفی همه ظرفیت‌ های مازندران است که ضروری بوده به این جشنواره توجه فرا استانی شود.

وی افزود: در حوزه فرهنگی دارای سربازان سایبری هستیم که پنهان بوده ولی دارای استعداد برجسته هستند که باید در جشنواره وارش از ظرفیت‌های آنها استفاده شود.

ترویج فرهنگ قرآنی نیاز جامعه اسلامی است

فرماندار آمل، ترویج فرهنگ ناب قرآنی و آموزهای کلام وحی در میان آحاد جامعه اسلامی به خصوص جامعه مسلمان ایران را یک ضرورت و نیاز جدی دانست.

یدالله اکبرزاده گفت: ترویج ابعاد ارزشی احکام اسلامی نیاز ضروری جامعه اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه تمام زندگیمان را مدیون برکات قرآن و آیات نورانی و آسمانی آن هستیم، افزود: باید سعی کنیم علاوه بر اینکه حافظ قرآن باشیم محافظ قرآن باشیم.