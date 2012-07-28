نباید به تصمیمات کربکندی خرده گرفت/ به زمان احتیاج داریم

پیام صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی تیمش مقابل صبای قم و شکست ذوب‌آهن در این بازی اظهار داشت: به هر حال برد و باخت در فوتبال وجود دارد و تیم ما با وجود اینکه بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت اما نتوانست در دیدار با صبای قم پیروز میدان باشد و تن به شکست داد.

وی با اشاره به بازی صبا ادامه داد: در نیمه اول این بازی دو تیم در یک سطح بودندالبته ما کمی برتر از صبا بودیم و چند موقعیت خیلی خوب روی دروازه این تیم به وجود آوردیم اما متاسفانه تبدیل به گل نشد؛ ‌در نیمه دوم بازی فشار صبا بیشتر شد و متاسفانه ۲ گل خوردیم.

مهاجم ذوب‌آهن با بیان اینکه هیچ‌کس نباید به تصمیمات رسول کربکندی در مورد تعویض بازیکنان خرده بگیرد،‌تصریح کرد: به هر حال کربکندی سرمربی ذوب‌آهن است و خوب تشخیص می‌دهد که چه بازیکنی درون زمین باشد و چه بازیکنی برای تیمش به میدان نرود بنابراین باید به تصمیمات او احترام گذاشت.

وی در مورد بازی‌های آینده ذوب‌آهن اضافه کرد: به نظر من تیم ما دراین ۲ بازی بدشانسی آورد اما مطمئنا از بازی با استقلال شرایط تیم ما بهتر خواهد شد و ذوب‌آهن بار دیگر در لیگ نتیجه خواهد گرفت.