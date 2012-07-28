شریک کردن مردم در فرایندهای اقتصادی کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در شورای اداری چهارمحال و بختیاری گفت: توانمند سازی بخش خصوصی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از الزامات اقتصاد مدیریتی است.

عنابستانی تلاش و مجاهدت همگانی مردم و مسئولان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری را وظیفه ای شرعی، اخلاقی و اداری دانست و افزود: تمام مردم و مسئولان باید برای افزایش بهره وری در محیط کسب و کار و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات کشور تلاش کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری شرایط کنونی کشور را ویژه اعلام و تصریح کرد: این شرایط به برنامه ریزی و تدوین برنامه های ویژه برای گذر از پیچ موجود نیاز دارد.

وی تحریم های آمریکا و اروپا علیه ملت ایران را فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رونق برشمرد و گفت: با همدلی و همکاری می توان از این فرصت برای گسترش استقلال اقتصادی در کشور تلاش کرد.

عنابستانی مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف منابع ملی در دستگاه های اجرایی و تقویت تولید کنندگان داخلی را ضروری اعلام و بیان کرد: دستگاه های اجرایی از خریداری تولیدات غیرایرانی خودداری کنند.

بزرگترین خط تولید آب معدنی کشور درشهرکرد فعالیت می کند

مدیر عامل کارخانه تولید آب معدنی قله گفت: این کارخانه با دارا بودن یک خط تولید می تواند 24 هزار بطری اب معدنی را در هر ساعت پر وبسته بندی کند.

حسن مختاری با بیان اینکه کارخانه در شبانه روز 500 هزار آب معدنی دراندازه بطری های بزرگ تولید می کند افزود: کارخانه های دیگر این حجم تولید از دو یا سه خط به دست می آورند.

وی با اشاره به اینکه آب معدنی این کارخانه بالاترین مقدار سیلیس را داراست، گفت:سیلیس باعث افزایش گوارایی آب وانعطاف پذیری سرخرگ های بدن می شود.



مدیر عامل این کارخانه گفت: این خط تولید تنها خط تولید دارای دستگاه واتر تریتمنت است که آب را در سه مرحله تصفیه می کند.

مختاری صادرات این آب معدنی را به استان های همجوار و کشور های کویت، عمان و امارات متحده عربی عنوان کرد.

نظارت شبانه روزی بازرسان بر خدمات رسانی بهینه به مردم در شهرستان لردگان

بازرسان صنعت، معدن و تجارت بر خدمات رسانی بهینه به مردم در شهرستان لردگان بصورت شبانه روزی نظارت می کنند.

معاون فرماندار لردگان گفت: بازرسان صنعت، معدن و تجارت به همراه کارشناسان فرمانداری به صورت 24 ساعته بر بازار این شهرستان نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف، متخلف را به اداره تعزیرات حکومتی معرفی می کنند.

حیدر همتیان گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان به صورت دقیق بازار را کنترل کرده و کالاهای مورد نیاز مردم در این ماه مبارک را به بازار تزریق می‎کند.

وی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت به همراه کارشناسان فرمانداری به صورت 24 ساعته بر بازار این شهرستان نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف، متخلف را به اداره تعزیرات حکومتی معرفی می کنند.

معاون فرماندار لردگان گفت: به منظور کنترل بازار و تامین آسان کالاهای مورد نیاز مردم این شهرستان در ماه مبارک رمضان نمایشگاه ضیافت رمضان در سطح شهرستان لردگان برپا شده است.

وی گفت: در این نمایشگاه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با 5 تا 15 درصد تخفیف به فروش می رسد و مردم برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود در این نمایشگاه ها با محدودیتی مواجه نیستند.

همتیان تصریح کرد: در سطح بازار شهرستان لردگان کارشناسان شبکه بهداشت نیز به صورت دقیق بر کار تهیه زولبیا و شیرینی نظارت می کنند و در این زمینه نیز هیچ مشکلی در شهرستان وجود ندارد.

آغازتوزیع کالاهای اساسی مورد نیاز روزه داران در شهرستان لردگان

توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز روزه داران در شهرستان لردگان آغاز شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لردگان گفت: به منظور رفاه حال همشهریان محترم در ماه مبارک رمضان با همکاری بخشداران توزیع کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن نباتی در نقاط مختلف شهرستان لردگان و شهرهای آلونی، مال خلسفه و مراکز بخشداری های آغاز شده است.

محمد رضا نجفی بهزادی افزود: ‌برنج و روغن نباتی مورد نیاز مردم تامین و در حد مصرف کلیه شهروندان در مراکز مشخص ، توزیع شده است.

وی قیمت هر کیلو گرم برنج را برای مصرف کنندگان هفت هزار و 700ریال ، روغن نباتی 5کیلویی 138 هزار و 650 ریال را بیان کرد.

محمد رضا نجفی از مردم شریف شهرستان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را با تلفن 124 گزارش کنند.

افزایش 56 درصدی متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری

متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری 56 درصد افزایش یافته اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری، 25 متقاضی سرمایه گذاری نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری افدام کردند.

رضا گنجی گفت: میزان متقاضیان سرمایه گذاری هم در چهارماهه ی نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 56 درصد افزایش داشته است.

وی افزود : در زمینه مساحت واگذاری زمین به متقاضیان نیز 120درصد رشد برآورد شده است.