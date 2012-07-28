به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مراسم افتتاحیه این دوره از بازیها در شرایطی جمعه شب در ورزشگاه اصلی المپیک پارک برگزار شد که انگلیسیها در شروع این رویداد بزرگ ثابت کردند تدابیر لازم برای خدمات رسانی مناسب به میهمانان و تماشاگران المپیک را در نظر نگرفتهاند.
انگلیسیها هرچند در برخی موارد سعی کردهاند ضعفهای خود را پوشش دهند اما امکاناتی که برای این رویداد بزرگ در نظر گرفته شده است، به هیچ وجه در مقیاسهای جهانی در سطح بالایی نیست و اختلاف بسیاری با نمونههای اینچنینی دارد. آنهایی که مراسم افتتاحیه المپیک دوره قبل در پکن را دیدهاند، تایید میکنند که فاصله انگلیسیها با چینیها در کیفیت برگزاری بسیار پایینتر بود.
با این حال این همه نقایص برگزاری المپیک 2012 لندن نیست، چرا که پس از پایان مراسم افتتاحیه که حدود 80 هزار نفری که از ورزشگاه خارج شدند تنها باید از مترو خود را به منازل و هتلهایشان میرساندند. البته آرامشی که برای خروج مردم از ورزشگاه فراهم شده بود و نیروهای راهنمایی که در کمال خونسردی و روی باز مردم را راهنمایی میکردند از نکات مثبت این مراسم بود.
با این حال برخی از مردمی که برای این مراسم به ورزشگاه آمده بودند از وضعیت میزبانی و امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته بودند بسیار ناراحت و ناراضی بودند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که در روزهای گذشته نیز ترافیک سنگین شهر لندن و اختصاص یک خط در خیابانها برای اتوبوسهای ویژه المپیک موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده بود.
از سوی دیگر برای خبرنگاران نیز سرویس دهی ضعیفی از سوی انگلیسیها ارائه میشود. در حالی که در چنین رویدادهای بزرگ و بین المللی سرویس ایاب و ذهاب کافی برای خبرنگاران و عکاسان رسانههای مختلف جهان به حد کافی و حتی بیش از ظرفیت موجود در نظر گرفته میشود اما انگلیسیها در این مورد هم خسیس بودنشان را به اوج رساندهاند و برای برخی ورزشگاهها تنها یک اتوبوس در نظر گرفتهاند.
سرویس دهی ضعیف انگلیسیها باعث ناراحتی و نارضایتی رسانههای حاضر در لندن را فراهم کرده است. خبرنگاران ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای پوشش خبری رویدادهای ورزشکاران ایران مشکلات زیادی دارند.
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