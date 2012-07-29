فاز نخست نقشه برداری و طراحی راه دسترسی به غار یخ مراد انجام شد

احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه غار یخ مراد یکی از آثارهای ثبت شده ملی است در حال حاضر فاز نخست نقشه برداری و طراحی راه دسترسی به غار یخ مراد در حال اجرایی شدن است.
وی ادامه داد: این غار یکی از جاذبه های مهم گردشگری استان البرز است و تورهای البرزگردی معمولاً بازدید از این غار را در برنامه البرزگردی خود قرار می دهند.
معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: عملیات اجرایی این طرح به زودی آغاز می شود و هدف از این کار این است که در واقع ایمن سازی مسیر مهیا و راه دسترسی به غار آسان شود.
ترکاشوند گفت: اعتبار نقشه برداری این طرح 17 میلیون تومان بوده است و همچنین حدود 70 میلیون تومان برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: مدت زمان اجرایی شدن این طرح تا آخر شهریور ماه سال جاری است.
کرج – خبرگزاری مهر: معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز از انجام فاز نخست نقشه برداری و طراحی راه دسترسی به غار یخ مراد خبر داد.
احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه غار یخ مراد یکی از آثارهای ثبت شده ملی است در حال حاضر فاز نخست نقشه برداری و طراحی راه دسترسی به غار یخ مراد در حال اجرایی شدن است.
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