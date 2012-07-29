اعطای 345 میلیون تومان پژوهانه به دانشجویان علوم پزشکی

مهندس ابوالفضل رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 6 هزار و 902 دانشجوی علوم پزشکی مشمول دریافت پژوهانه بودند که اسامی آنها پس از طی مراحل مورد نظر به معاونت تحقیقات و فناوری برای دریافت پژوهانه ارائه شد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای بیشترین میزان دانشجوی دریافت کننده پژوهانه بود و پس از این دانشگاه، دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی، شیراز، مشهد و تبریز در رده های بعدی قرار گرفتند.

رضایی خاطرنشان کرد: دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D ) می توانند بر اساس جزوه راهنمایی که در سامانه الکترونیک ثبت نام قرار دارد، در سامانه ثبت نام کنند.

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت گفت: بر اساس تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هر دانشجوی دکتری تخصصی 5 میلیون تومان پژوهانه دریافت می کند.