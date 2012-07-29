  1. حوزه و دانشگاه
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

دانشجوی جانباز دانشگاه علوم پزشکی شیراز به فیض شهادت نائل شد

دانشجوی جانباز دانشگاه علوم پزشکی شیراز به فیض شهادت نائل شد

مسئول ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: شهید علیرضا بهزادی، دانشجوی این دانشگاه پس از تحمل 27 سال رنج و مرارت ناشی از اصابت ترکش و تسلیحات شیمیایی دشمن بعثی، به فیض شهادت نائل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت صفی یاری با اعلام این خبر افزود: شهید بهزادی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه بود که با عنوان رزمنده بسیجی در سه عملیات بزرگ در دوران دفاع مقدس حضور داشت و عاقبت در سال 1364 و در عملیات پیروزمند والفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو به درجه جانبازی نائل گشت.

وی خاطرنشان کرد: این شهید در هنگام شهادت 48 سال داشت، متاهل و دارای یک فرزند پسر بود.

مراسم تشییع و تدفین این دانشجوی جانباز، با حضور جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس و همرزمان آن شهید، روز سه شنبه سوم مرداد ماه جاری برگزار شد و در قطعه جانبازان دفاع مقدس دارالرحمه شیراز آرام گرفت.

کد مطلب 1660145

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