کودکی که با آغوش مادرش از کما بیرون آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، آدام چشایر در بیمارستانی در انگلیس متولد شد اما در همان یک روزه گی، مادرش متوجه صدای عجیب ناله در او و عدم توانایی اش برای خوردن شیر شد.

این نوزاد تحت مراقب های ویژه نوزادان قرار گرفت. او توانایی تنفس را از دست داد و کم کم اعضای بدنش از کار افتادند و به کما رفت.

سه روز بعد بیماری مننژیت استرپتوکوکی گروه ب، در آدام تشخیص داده شد، این بیماری است که از مادر باردار به نوزادش در حین تولد منتقل می شود. این بیماری قابل درمان با آنتی بیوتیک در بین زنان انگلیسی رایج است و از هر چهار زن یک نفر به آن مبتلا است.





مادر آدام پس از تشخیص بیماری نوزادش، هر روز به مدت 12 ساعت او را در آغوش می گرفت و از مراقبتی موسوم به کانگورویی (در آغوش گرفتن نوزاد نارس) استفاده کرد. او توانست با این شیوه نوزادش را به آغوش خانواده بازگرداند.

به گزارش دیلی تلگراف،‌ اکنون پس از مدتی که آدام به زندگی بازگشته است،‌ مادرش می گوید: من با این روش توانستم کودکم را نجات دهم و اگرچه آدام دچار مشکلات شنوایی شده، اما توانست از بیمارستان مرخص شود.