سیدروح الله شفیعی در حاشیه برگزاری رقابت های والیبال نخستین المپیاد ورزشی جوانان محلات قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار کرد: بر همین اساس والیبالیست های امید قم این توانایی را دارند که بتوانند در پیکارهای قهرمانی کشور تیم های قدری همچون تهران، البرز و اصفهان را از پیش رو برداشته و راهی مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور شوند.



دعوت 19 بازیکن به اردوی هشتم تیم ملی جوانان



وی ادامه داد: از سه چهار سال قبل سرمایه گذاری بسیار خوبی بر روی رده های سنی پایه انجام داده ایم و نتیجه آن حضور سه تیم موفق در مسابقات قهرمانی رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید کشور و همچنین تیمی پر امید در لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور است.



دبیر هیئت والیبال استان قم اضافه کرد: حضور در پیکارهای قهرمانی کشور این فرصت را به والیبالیست های قمی داده است تا بتوانند نبوغ و استعداد بالای خود در این رشته ورزشی را به خوبی نشان داده و حتی نظر کادر فنی تیم های ملی را نیز جلب کنند.



وی تصرحی کرد: حتی باید به این نکته نیز اشاره کنم که والیبال قم به حدی توانسته است خود را در مسیر پیشرفت قرار بدهد که کادر فنی تیم ملی جوانان از تیم امید قم برای انجام بازی دوستانه با ملی پوشان جوان کشورمان دعوت به عمل آورد.



شفیعی عنوان داشت: حضور در این دیدار دوستانه را با کمال میل پذیرفتیم زیرا بهترین فرصت بود تا والیبالیست های قمی بتوانند در حضور کادر فنی تیم ملی رده سنی جوانان والیبال کشورمان، استعداد بالای خود را به نمایش بگذارند.



حضور رضا رزاقی والیبالیست قمی در بین دعوت شده ها به تیم ملی جوانان



وی یاد آور شد: نتیجه این دیدار دوستانه هر چند سه بر دو به سود تیم ملی والیبال جوانان رقم خورد اما نتیجه مهم آن دعوت رضا رزاقی جوان ارزنده و توانمند والیبال استان قم به تیم ملی جوانان بود که سبب شد تا یک نماینده در سطح ملی داشته باشیم.



شفیعی با بیان اینکه 19 بازیکن به اردوی هشتم تیم والیبال جوانان دعوت شده اند، یاد آور شد: سرمربی تیم والیبال رده سنی جوانان کشورمان از 19 بازیکن برای حضور در هشتمین اردوی آماده سازی این تیم دعوت کرده است که در بین آنها رضا رزاقی از قم نیز حضور دارد.



دبیر هیئت والیبال استان قم افزود: بر اساس اعلام فدراسیون والیبال، اردوی هشتم آماده سازی تیم والیبال جوانان به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت و بازیکنان دعوتی تمرینات آماده سازی خود را در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر کادرفنی این تیم با هدایت فرهاد نفرزاده در سالن فدراسیون والیبال برگزار می کنند.



وی افزود: در این اردو آرمین صادقیانی، محمد محمدامیر، رضا رزاقی، محمدرضا فتاحی، رسول شهسواری، محمد فلاح، شهاب احمدی، امیرعلی محمد فتحعلی، علی رشیدی، علیرضا نصراصفهانی، صابرکامروامنش، نوید جعفرزاده، سید آرش تقوی، میلاد عبادی پور، قاسم کارخانه، جواد حسین آبادی، سعید تقوی، ابوالفضل قلی پور و علی دانشپور حضور دارند.

