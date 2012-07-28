آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره سرود روستایی رضوی 15 مرداد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه نظارت و هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت: 15 مرداد ماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره سرود روستایی رضوی در این استان است.

محمدحسین عبداللهی، در جلسه ستاد اجرایی دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از برگزاری جشنواره سرود کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی در استان خبرداد و اظهار داشت: جشنواره سرود کانون های فرهنگی و هنری مساجد روستایی در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوعات جشنواره حضرت امام رضا(ع)، حضرت فاطمه معصومه و حضرت شاهچراغ (ع) است، افزود: همه آثار دریافت شده توسط دبیرخانه استان مورد بررسی قرار می گیرد و مرحله استانی در دهه کرامت بین تاریخ 28 شهریور تا 4 مهر سال جاری برگزار می شود و حداکثر چهار گروه برتر برای داوری مرحله نیمه نهایی به دبیرخانه جشنواره معرفی می شوند.

30 درصد کنتورهای مشترکان روستایی درخراسان رضوی تعویض شد

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: 30 درصد از کنتورهای مشترکان روستایی دراین استان تعویض شده است.

محمد دانشگر اظهارکرد: تعویض این کنتورها که عمدتا معیوب بوده است درراستای سیاست های تدوین شده وزارت نیرو با هدف کاهش هدررفت آب شرب درمناطق روستایی انجام شده که دراین راستا 140 هزار کنتورمعیوب آب در روستاهای 27 شهرستان خراسان رضوی تعویض شده است.

دانشگرگفت: اجرای طرح مذکور از اقدامات ویژه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان‌رضوی به منظور جلب رضایت مشترکان و اطمینان‌بخشی به شهروندان بوده است.

نهضت کاهش قیمت تمام شده توان رقابتی واحدهای تولیدی را افزایش می دهد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توان رقابتی واحدهای تولیدی با پیروی از نهضت کاهش قیمت تمام شده افزایش می یابد.

علی صفرزاده اظهار داشت: هزینه های زاید، از توسعه ، پیشرفت و حضور پررنگ و رقابت پذیر واحدهای تولیدی جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه اصلی ترین راهکار کاهش قیمت تمام شده مدیریت هزینه هاست افزود: بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات داخلی با توجه به کیفیت آنها نسبت به کالاها و خدمات مشابه خارجی، قدرت رقابت پذیری بنگاههای داخلی در بازارهای جهانی را پایین می آورد.

وی تاکید کرد: افزایش سطح رفاه شهروندان، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش سطح سلامت و آموزش، ارتقاء سطح کیفیت کالا و خدمات و بقا در بازارهای داخلی و خارجی، از مهمترین اهداف اجرای نهضت کاهش قیمت شده در کشور است.

لزوم رفع معضل اعتیاد در مناطق کم برخوردار مشهد با همکاری استانداری

رئیس کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شورای اسلامی شهرمشهد خواستار ورود استانداری خراسان رضوی برای رسیدگی به رفع معضل اعتیاد درمناطق نابرخوردار شد و گفت:شورای شهر و شهرداری به تنهایی نمی توانند متولی رسیدگی به این امر باشند.

غلامرضا خواجی با بیان اینکه از طریق تصویب مصوبه ای از طریق شورای شهر اقدام به تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری درمناطق نا برخور دار کرده ایم، افزود: از طریق دادن برخی امتیازات به سرمایه گذاران دراین مناطق به دنبال آن هستیم تا این مناطق نیز دارای رونق و توسعه اقتصادی شوند.

وی به اثرات نامطلوب اعتیاد بر روی جوانان و نوجوانان این مناطق اشاره کرد و گفت:با تملک منازل افراد فروشنده مواد و پا کسازی این مناطق می توان شرایط کاری و زندگی مردم این مناطق را بهبود داد.