به گزارش خبرنگار مهر، مطالب این کتاب در یک مقدمه و 6 فصل، تعاریف و مفاهیم، عاملان نظارت، ابزارهای نظارت، فنون نظارت، تحلیل آسیب شناسانه نظارت و جمع بندی آسیب شناسی نظارت ارائه شده است.
هدف از نگارش این کتاب، ارائه شناختی از آسیبهای نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران و ارائه راه حلهای پیشنهادی به منظور غلبه بر آن است.
مخاطبان این کتاب را طیف وسیعی از فعالان عرصه شهرسازی تشکیل میدهند که از آن میان میتوان به مدیران و کارشناسان نهادهای هدایت کننده و پشیبانی کننده نظام نظارت بر ساخت و ساز ساختمان کشور (اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها)، عاملان نظارت کننده نظام نظارت بر ساخت و ساز ساختمان کشور (اعم از شهرداری ها و مهندسان ناظر)، پژوهشگران شهری و دانشجویان رشته های اصلی مهندسی ساختمان (اعم از مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشهبرداری و مهندسی ترافیک) و رشتههای مرتبط مهندسی ساختمان اشاره کرد.
اعضای شوراهای اسلامی در تمامی سطوح مدنی و مالکان شهری درگیر در هر یک از مراحل فرایند ساخت و ساز ساختمان را میتوان از دیگر مخاطبان این کتاب دانست.
به علاوه این کتاب میتواند به عنوان یک مرجع معتبر و جامع در پودمانهای آموزش شهروندی و حتی به عنوان راهنما برای مراجعان به واحدهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداریها به کار گرفته و بهرهبرداری شود.
کتاب «آسیب شناسی نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران» از سوی پژوهشکده علوم توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.
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