  1. ورزش
۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

بلیت مسابقات در اختیار ایرانی‌های علاقمند قرار می‌گیرد

بلیت مسابقات در اختیار ایرانی‌های علاقمند قرار می‌گیرد

رئیس کمیته پارالمپیک از اختصاص 300 قطعه بلیط مسابقات ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان به کمیته ساماندهی تماشاگران ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محمود خسروی وفا که به همراه کاروان ورزش ایران راهی لندن شده است با اعلام این خبر افزود: این اقدام با هماهنگی مرکز اسلامی لندن صورت گرفته و به همراه پرچم و تی شرت در اختیار کمیته ساماندهی تماشاگران قرار می گیرد تا بین ایرانیان علاقمند توزیع شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توزیع اقلام ذکر شده به کمیته ساماندهی واگذار شده و هموطنان علاقمند به حضور در مسابقات باید از طریق این کمیته، پیگیر دریافت آن باشند.
 
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک لندن از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می شود. کاروان ورزش ایران با  79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
کد مطلب 1660184

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