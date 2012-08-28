به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محمود خسروی وفا که به همراه کاروان ورزش ایران راهی لندن شده است با اعلام این خبر افزود: این اقدام با هماهنگی مرکز اسلامی لندن صورت گرفته و به همراه پرچم و تی شرت در اختیار کمیته ساماندهی تماشاگران قرار می گیرد تا بین ایرانیان علاقمند توزیع شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توزیع اقلام ذکر شده به کمیته ساماندهی واگذار شده و هموطنان علاقمند به حضور در مسابقات باید از طریق این کمیته، پیگیر دریافت آن باشند.