به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محمود خسروی وفا که به همراه کاروان ورزش ایران راهی لندن شده است با اعلام این خبر افزود: این اقدام با هماهنگی مرکز اسلامی لندن صورت گرفته و به همراه پرچم و تی شرت در اختیار کمیته ساماندهی تماشاگران قرار می گیرد تا بین ایرانیان علاقمند توزیع شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: توزیع اقلام ذکر شده به کمیته ساماندهی واگذار شده و هموطنان علاقمند به حضور در مسابقات باید از طریق این کمیته، پیگیر دریافت آن باشند.
چهاردهمین دوره بازیهای پارالمپیک لندن از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کمبینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازیها شرکت کرده است.
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