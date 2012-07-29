آداب رمضانی در سوریه؛ از بردن غذا به مسجد تا سحرخوانی با طبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه های اینترنتی؛ سوریه یکی از کشورهای اسلامی است که دمشق پایتخت کنونی آن پایتخت برخی دولت های اسلامی بوده است. از این رو مردم سوریه در ماه رمضان شب ها و روزهای معنوی را می گذرانند و عادات رمضانی متعددی دارند که از زمان های گذشته مرسوم بوده و تا به امروز نیز آن را حفظ کرده اند.

مردم سوریه ماه مبارک رمضان را با شیوه های خاص و برنامه های متعددی برگزار می کنند که این برنامه ها در سطوح رسمی و ملی برگزار می شود. برنامه های رسمی شامل برنامه های معنوی و دینی است که از رادیو و تلویزیون پخش می شود. مانند اختصاص دادن ساعاتی به پخش قرآن کریم و احادیث نبوی. همچنین مساجد نیز ساعاتی بعد از نماز مغرب و نماز صبح را به دروس دینی اختصاص می دهند. مبلغان دینی نیز در مساجد کلاس های دینی برگزار می کنند. سوریه همه ساله در چارچوب تبادلات فرهنگی میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مبلغانی را نیز به کشورهای غیراسلامی اعزام می کند تا تعالیم اسلامی را در ماه مبارک رمضان ترویج می دهند.

ماه مبارک رمضان از جمله ماه هایی است که در آن روح بخشش، همکاری و تعاون میان مسلمانان این کشور بیش از پیش دیده می شود. مسلمانان در این ایام به دیدار همدیگر می روند، به فقرا و زنان بیوه کمک می کنند. در این ایام ادای نماز و عبادت های دیگر بیشتر می شود و مسلمانان خود را ملزم به انجام عبادات مختلف می کنند.

مؤسسات خیریه و افراد خیّر غذا و کالاهای اساسی میان فقرا توزیع می کنند. در این ماه سفره های رحمان به منظور اطعام فقرا، نیازمندان وعابران گسترانده می شود. از عادات دیگر آنها این است که هر کسی غذای افطاری خود را با خود به مسجد می برد و به انتظار نماز مغرب می ماند و پس از اینکه نماز جماعت ادا شد غذای خود را با همدیگر تقسیم می کنند؛ این کار به منظور توسعه روح همدلی و همبستگی انجام می گیرد.

بازارها مملو از کالاهای لازم و ضروری برای برآورده کردن نیازهای روزه داران است. تجار نیز برای ماه مبارک رمضان احترام و قداست بسیاری قائل هستند.

در این ایام چراغ ها و فانوس که از نشانه های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی محسوب می شود، جهت تبریک به مسلمانان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در خیابان ها و کوچه ها و جلوی درب منازل آویزان می شود. همچنین در تمامی معابر پلاکارت هایی که در آن احادیث نبوی در فضیلت ماه رمضان نوشته شده است، به چشم می خورد. در واقع تمامی خیابان ها و حتی خانه ها با انواع چراغ ها و نورها مزین شده و انواع فشفشه های رنگی زیبا زینت بخش این شب ها است.



سوریه ای ها عاداتی دارند که از گذشته وجود داشته و تا امروز نیز آن را حفظ کرده اند؛ مانند سحرخوانی که افرادی با طبل در خیابان ها و کوچه ها با صدای بلند مردم را برای سحری بیدار می کنند.



مسلمانان از انواع شیرینی ها نیز استقبال می کنند. سیب زمینی، اسفناج، کباب، سمبوسه، عدسی از غذاهای آنهاست. اما غذای اصلی افطاری آنها بادمجان، گوشت و نان و شیر است و هنگام سحر نیز انگور و شیرینی همراه غذای خود می خورند.