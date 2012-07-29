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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

سهرابی در گفتگو با مهر:

مازندران آموزش 20 هزار حافظ و قاری قرآن را در برنامه دارد

مازندران آموزش 20 هزار حافظ و قاری قرآن را در برنامه دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران، از برنامه جدی این اداره کل برای آموزش حدود 10 هزار قاری و 10 هزار حافظ قرآن کریم، در قالب طرح ملی تربیت حفاظ قرآن کریم تا چهار سال آینده در این استان خبر داد.

حجت‌الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون حدود دو هزار نفر از اول ماه مبارک رمضان در این طرح در اماکن مذهبی و ریارتی مازندران ثبت‌ نام کردند.

وی افزود: مازندران اکنون در ثبت نام طرح ملی تربیت حفاظ قرآن کریم رتبه دوم کشور را دارد.

سهرابی افزود: در طرح ملی تربیت حفاظ قرآن کریم در سراسر کشور، آموزش حدود 10تا 15 میلیون نفر از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه برنامه ریزی و سهمیه هر استان در اجرای این طرح ابلاغ شد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به اینکه ‌توسعه و نهادینه شدن فرهنگ و مفاهیم قرآن در تمام لایه‌ های جامعه نیازمند رشد و تربیت حافظان قرآن است، گفت: حفظ قرآن یکی از راههای آشنایی انسان با فرهنگ و مفاهیم عالیه قرآنی و بکار‌گیری دستورات آن بوده و این امر در راستای آشنایی بیشتر با مفاهیم قرآن یک ضرورت مهم محسوب می شود.

سهرابی افزود: کشورهای اسلامی و عربی از حافظان قرآن کریم به عنوان یکی از اثرگذار سلاحهای تبلیغی استفاده می‌کنند که دوستداران قرآن باید بکوشند با حفظ و قرائت قرآن، آنان را خلع سلاح کرده و مبلغان راستینی برای اسلام باشند.

وی با بیان اینکه اکنون همه اهداف ونقشه های دشمن این است تا از راه دین و آموزه های قرآنی در گروه های جامعه نفوذ پیدا کند، اضافه کرد: امروز تهدید و تحریم های دشمن فقط یک بهانه است چرا که موضوع و هدف اصلی دشمنان اسلام و انقلاب فاصله انداختن میان نسل های جوان جامعه از فرهنگ و مکتب قرآنی است.
 

کد مطلب 1660186

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