مازندران آموزش 20 هزار حافظ و قاری قرآن را در برنامه دارد

حجتالاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون حدود دو هزار نفر از اول ماه مبارک رمضان در این طرح در اماکن مذهبی و ریارتی مازندران ثبت نام کردند.
وی افزود: مازندران اکنون در ثبت نام طرح ملی تربیت حفاظ قرآن کریم رتبه دوم کشور را دارد.
سهرابی افزود: در طرح ملی تربیت حفاظ قرآن کریم در سراسر کشور، آموزش حدود 10تا 15 میلیون نفر از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه برنامه ریزی و سهمیه هر استان در اجرای این طرح ابلاغ شد.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به اینکه توسعه و نهادینه شدن فرهنگ و مفاهیم قرآن در تمام لایه های جامعه نیازمند رشد و تربیت حافظان قرآن است، گفت: حفظ قرآن یکی از راههای آشنایی انسان با فرهنگ و مفاهیم عالیه قرآنی و بکارگیری دستورات آن بوده و این امر در راستای آشنایی بیشتر با مفاهیم قرآن یک ضرورت مهم محسوب می شود.
سهرابی افزود: کشورهای اسلامی و عربی از حافظان قرآن کریم به عنوان یکی از اثرگذار سلاحهای تبلیغی استفاده میکنند که دوستداران قرآن باید بکوشند با حفظ و قرائت قرآن، آنان را خلع سلاح کرده و مبلغان راستینی برای اسلام باشند.
وی با بیان اینکه اکنون همه اهداف ونقشه های دشمن این است تا از راه دین و آموزه های قرآنی در گروه های جامعه نفوذ پیدا کند، اضافه کرد: امروز تهدید و تحریم های دشمن فقط یک بهانه است چرا که موضوع و هدف اصلی دشمنان اسلام و انقلاب فاصله انداختن میان نسل های جوان جامعه از فرهنگ و مکتب قرآنی است.
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