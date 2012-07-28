۵۰ آموزشگاه رامیان قدمتی بیش از ۳۰ سال دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آشکار کلایی بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح مدرسه شش کلاسه بنیاد برکت در شهرستان افزود: همت همه ما را می طلبد تا در راستای ایجاد فضاهای در خور دانش آموزان کشور تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی به بیان سیاستهای آموزش وپرورش در اجرا سند تحول بنیادین و نظام جدید آموزشی ۳-۳-۶ در سطح شهرستان پرداخت و اظهار داشت: اجرای این نظام آموزشی نیازهایی برای ما در بخش نیروی انسانی در ابتدایی و فضای آموزشی ایجاد نموده است که تدابیری از سوی مدیریت شهرستان و اداره کل در نظر گرفته شده است.

آشکارکلایی بیان داشت: در این راستا بعضی از مدارس ترکیب شده اند و برخی نیز جابجا شده اند.

وی یادآورشد: در همین راستا سازماندهی معلمان ابتدایی انجام شده است و سپس دبیران متوسطه و دبیران راهنمایی سازماندهی خواهند شد و نیروهای مازاد این دوره باید در دوره های دیگر سازماندهی شوند.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.