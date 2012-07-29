کاهش 20درصدی شهریه دانشگاه آزاد تا 2سال دیگر/ زمان ایجاد منابع مالی جدید

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر بار دیگر بر کاهش شهریه های دانشگاه آزاد تنها با ایجاد منابع مالی جدید تاکید کرد و گفت: حتی پیش از آغاز فعالیتم در دانشگاه آزاد به خانواده ها قول کاهش شهریه های این دانشگاه را داده بودم و هنوز هم سر حرفی که زده ام هستم.

وی در این باره خاطرنشان کرد: پیش از این هم اعلام کرده بودم منابع مالی جدید انتهای سال دوم و ابتدای سال سوم مدیریتم در دانشگاه آزاد ایجاد خواهد شد و آن زمان است که می توان شهریه ها را 20 درصد کاهش داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که هر شهریه ای که قرار است از دانشجویان دریافت شود بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه است و ناچاریم طبق مصوبات این هیأت عمل کنیم.

دانشجو تاکید کرد که در جلسه بعدی هیأت امنا تصمیمات جدیدی درباره شهریه دانشگاه آزاد اسلامی اتخاذ خواهد شد.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این سوال که از سوی وی در برخی رسانه ها اعلام شده که دانشگاه آزاد چاره ای به جز افزایش شهریه ها ندارد، تصریح کرد: این حرفها از قول من نبوده است.

وی گفت: اگر چهار سال قبل برای شهریه های دانشگاه آزاد فکری شده بود الان با این مسائل درگیر نبودیم. به هر حال با افزایش هزینه ها لازم است دستمزد اعضای هیأت علمی و هزینه ها از محلی تامین شود.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه از سال تحصیلی جدید 20 درصد تخفیف شهریه دریافت خواهند کرد.